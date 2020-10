Premio Nobel de Literatura 2020 para la poeta estadounidense Louise Glück

La poeta estadounidense Louise Glück (Nueva York, 77 años ) ha ganado el premio Nobel de Literatura 2020 por su “inconfundible voz poética, que, con una belleza austera, torna la existencia individual universal”. La neoyorquina sucede a los dos galardonados el año pasado, la polaca Olga Tokarczuk (por 2018, año en el que no se entregó) y el dramaturgo y escritor Peter Handke (2019).

Gluck nació en la ciudad de Nueva York y creció en Long Island. Se licenció en 1961 por la George W. Hewlett High School en la ciudad de Hewlett, Nueva York. Posteriormente asistió al Sarah Lawrence College en Yonkers (Estado de Nueva York), y a la Universidad de Columbia.

Ganó el Premio Pulitzer de poesía en 1993 por su poemario The Wild Iris (El Iris Salvaje). "Me he convertido en una anciana. / He acogido con agrado la oscuridad / que tanto temía”, escribía en Vita Nova (Pre-Textos, 2015).

La autora está considerada una de las poetas más dotadas de su generación por su “excepcional capacidad para hacer que la experiencia sea asumida como propia por un lector sorprendido ante la intensa percepción de unos poemas que iluminan acontecimientos absolutamente comunes”, como aseguraba el crítico Andrés Ortega en una reseña de Las siete edades (2011).

Los dos últimos años han sido turbulentos en Estocolmo. En 2018, la Academia sueca —envuelta en un escándalo sexual y de filtraciones de los nombres de los premiados que desembocó en la dimisión de varios de sus miembros—, optó por no fallar el galardón y emprender un proceso de reflexión y cambios. El año pasado, la concesión del galardón a Handke, un autor que había estado en muchas quinielas pero que parecía imposible que ganara por su apoyo al líder Serbio Slodoban Milosevic durante la guerra de Yugoslavia, desató de nuevo las tormentas.

Louise Glück.

Todos estos antecedentes hacían pensar a muchos que en 2020 el galardón recaería en una persona de reconocido prestigio y que no suscitara polémica. Aunque en el otoño de 2020 no ha habido ocasión de esparcir rumores o especular sobre quien lo ganará en los pasillos de la Feria de Fráncfort, suspendida por la pandemia, las apuestas, cábalas y rumores no han desaparecido en absoluto. En la casa de apuestas Ladbrokes la escritora Maryse Condé (Guadalupe, 83 años) encabezaba la lista de favoritos seguida muy de cerca por Liudmila Ulítskaya (Rusia, 77 años). Pero han vuelto a fallar.

A día de hoy, se han entregado 113 premios Nobel en esta categoría y once de ellos han ido a parar a manos de escritores en lengua española. De este más de centenar de premios, únicamente 16 han sido para mujeres. La edad media de los ganadores se sitúa en 65 años, siendo Ruyard Kipling el más joven (41 años) y Doris Lessing la mayor (88 años).

Entre los recientes ganadores del Premio Nobel de Literatura se encuentran, además de los dos anteriores citados, Kazuo Ishiguro (2017, Reino Unido), Bob Dylan (2016, Estados Unidos), Svetlana Aleksiévich (2015, Bielorrusia), Patrick Modiano (2014, Francia), Alice Munro (2013, Canadá), Mo Yan (2012, China), Tomas Tranströmer (2011, Suecia) o Mario Vargas Llosa (2010, Perú).

El premio de 10 millones de coronas suecas (1,1 millones de dólares) lleva su nombre por el inventor de la dinamita y empresario Alfred Nobel y se ha otorgado desde 1901 a los logros en ciencia, literatura y paz, de acuerdo a su testamento.

RTVE, ElPais, Reuters, Youtube