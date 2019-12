Encuesta: el 70% de los bolivianos cree que no hubo golpe de Estado

Siete de cada 10 bolivianos opina que la salida del gobierno del presidente Evo Morales fue consecuencia de una “revuelta social” y no de un “golpe de estado”, según una encuesta privada divulgada hoy. Así lo reflejó un sondeo realizado por la firma Mercados y Muestras, cuyos resultados fueron publicados por el diario paceño Página Siete.



El trabajo señala que 70% cree que Morales dejó el gobierno debido a una “revuelta social”, 25% opina que se debió a un “golpe de estado” y 5% no supo contestar o no respondió.

Morales anunció su renuncia el 10 de noviembre pasado, luego de que se lo pidieran numerosas organizaciones sociales afines y el comandante de las Fuerzas Armadas, general Williams Kaliman.



Bolivia era entonces escenario de protestas desde el 20 de octubre, día en que se celebraron elecciones generales, por sospechas de fraude en el escrutinio, que quedó paralizado esa misma noche.



Al reanudarse el conteo, la autoridad electoral proclamó la reelección de Morales sin necesidad de balotaje, pero la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y una empresa contratista del sistema electoral denunciaron irregularidades en escrutinio.



Morales ofreció entonces repetir los comicios, pero ante la falta de apoyo renunció y dos días después se asiló en México.



El 12 de noviembre, ante la acefalía -habían dimitido también el vicepresidente y los titulares de las dos cámaras del parlamento-, la senadora Jeanine Áñez se proclamó presidenta e inició un gobierno interino que aún no fue reconocido por la mayoría de los países.



A partir de allí se exacerbaron las protestas, que hasta entonces habían dejado tres muertos y cuya lista de víctimas fatales se elevó a más de 30.



Solo disminuyeron en la última semana, luego de que Áñez promulgara el domingo pasado una ley acordada con el partido de Morales -que tiene mayoría en ambas cámaras- para renovar la composición de la autoridad electoral y convocar a nuevas elecciones.