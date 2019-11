El Senado de Bolivia acordó convocar a elecciones sin que Evo pueda ser candidato

El Senado de Bolivia acordó este viernes convocar a nuevas elecciones sin que Evo Morales pueda ser candidato. Este fin de semana será aprobada la ley corta que brindará las herramientas para poder anular las elecciones del pasado 20 de octubre, y así anunciar nuevos comicios y la elección de nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Cumpliendo nuestro compromiso con el país, hemos presentado la "Ley de Convocatoria a Elecciones Generales" 2020. — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) November 21, 2019

Los resultados de las pasadas elecciones fueron denunciados por fraude y luego un informe de la OEA demostró que hubo irregularidades. Desde el 20 de octubre el país andino entró una profunda crisis con masivas revueltas sociales que provocaron la renuncia de Evo Morales.

La nueva ley nacerá de un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, incluido el Movimiento Al Socialismo (MAS), partido de Evo Morales. Una vez se promulgada, la bases quedarán establecidas para elegir al presidente de la nación, vicepresidente y asambleístas nacionales, informó el diario boliviano El Deber.

“Se pudo lograr la concertación que tanto se quería. Uno de los acuerdos es los límites a la reelección a las autoridades”, dijo Óscar Ortiz, presidente de la Comisión de Constitución del Senado.

Las FFAA han intervenido el Tribunal Supremo Electoral, el mismo es un ente independiente que ahora está siendo violentado. Esta acción demuestra que nuestra #Bolivia hoy vive una dictadura. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 22, 2019

Según informó El Deber, el proyecto de ley fue concertado en la Comisión de Constitución, y está siendo elaborado por equipos técnico. Este sábado a la mañana se iniciarán el tratamiento en pleno de la Cámara de Senadores boliviana.

Aún se desconoce la fecha en la que se celebrarán las nuevas elecciones. Sin embargo, el nuevo proyecto de ley definirá el nuevo Tribunal Supremo Electoral que tendrá que crear un calendario electoral. Además, el TSE deberá decidir si amplía el mandato de la presidenta interina Jeanine Áñez.

Por otra parte, el gobierno interino de Bolivia y los dirigentes de los movimientos sociales y sindicales se reunieron este viernes para acordar la instalación de una mesa de diálogo en el Palacio Quemado a partir de este sábado a las 16:00 en pos de la pacificación del país.

La mandataria provisional Jeanine Áñez, junto a los ministros de Gobierno y de Obras Públicas y la ex candidata a diputada Nadya Beller como facilitadora, recibió este viernes a dirigentes de los principales movimientos sociales, la Central Obrera Boliviana y la Confederación Sindical Única de Trabajadores -todas organizaciones que eran muy afines al ex presidente Evo Morales- y ofreció garantías para que lleguen este sábado a La Paz representantes de todas ellas y las autoridades electas para la Asamblea Legislativa para constituir la mesa de pacificación y reconciliación, cesen todos los bloqueos en el país y el lunes ya no haya manifestaciones en las calles. Fuente: Infobae