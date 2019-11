García Linera: "Evo y Álvaro no vamos a ser candidatos"

El vicepresidente de Evo Morales, Álvaro García Linera aseguró hoy en una entrevista desde México que ni él, ni el mandatario derrocado se presentarán como candidatos a las próximas elecciones que se convoquen en Bolivia "para no generar rechazo de las fuerzas golpistas".

"Está claro que Evo y Álvaro no vamos a ser candidatos para no generar rechazo de las fuerzas golpistas", aseguró el vicepresidente, y explicó que el gobierno de facto que dirige Jeanine Áñez en Bolivia "está dispuesto a seguir matando bolivianos para que Evo y Álvaro no sean candidatos".

García Linera no descartó que se pueda salir de la actual crisis -en la que él y Morales denunciaron un golpe de Estado- con elecciones.

"Si son elecciones libres, con las garantías constitucionales respetadas, hay que reconocer gane quién gane", sostuvo.

Poco antes, la canciller del gobierno autoproclamado de Áñez, Karen Longaric, había informado, sin dar demasiado detalle, que la hija de Morales, Evaliz, decidió finalmente renunciar al asilo otorgado por México.

"Ella ha renunciado al asilo, esa es una decisión muy soberana, muy propia de ella, tendrá sus razones, no puedo opinar", dijo la canciller, dos días después de que su gobierno anunciara que le había otorgado un salvoconducto para viajar a ese país, donde ya obtuvieron refugio su padre y su vicepresidente.

El asilo de Morales en México ha estado en el centro del debate en La Paz ya que el líder indígena denuncia constantemente la represión y los abusos del gobierno de facto de Áñez desde sus redes sociales o con conferencias y entrevistas en Ciudad de México.

Esta mañana, por ejemplo, anunció que conformará una "comisión de la verdad" integrada por "personalidades internacionales" para verificar si hubo fraude en las elecciones del mes pasado en Bolivia, como sostienen la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el gobierno de facto de Áñez.

Morales salió hacia México el 11 de noviembre, un día después de anunciar su renuncia forzado por los militares.

"Vamos a conformar una Comisión de la Verdad con personalidades internacionales para verificar si evidentemente hubo fraude", aseguró en su cuenta de Twitter.

"Hemos tenido acceso a dos informes técnicos de instituciones serias y renombradas que demuestran que hemos ganado en primera vuelta", agregó, sin dar más detalles.