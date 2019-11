Emilia Clarke: "Lloraba antes de grabar escenas de desnudo en 'Game of Thrones'"

Inicialmente su rol como Daenerys Targaryen requería que se quitara la ropa con bastante frecuencia frente a la cámara. De hecho, en su primera escena ya aparece destapada.

"Lloraba en el baño" antes de ciertas escenas reconoce. "Pero eso pasaba con cualquier otra que incluyera desnudos o no", dijo la actriz en el podcast del actor Dax Shepard.

En ese entonces, Clarke sí creía que era necesario que se desnudara para la historia, pero si se tuviera que grabar la serie en la actualidad sería bastante diferente.

Originaria de Londres, la actriz obtuvo el papel que le cambió la vida cuando tenía 23 años. Fue su gran salto en la industria audiovisual.

Desnudos frecuentes

"Acepté el trabajo y luego me enviaron los guiones, y cuando los estaba leyendo pensé: 'Ah, ahí está la trampa'", dijo en el podcast.

"Pero recién había salido de la escuela de teatro y así que lo vi sólo como un trabajo", afirmó.

"Si está en el guión, entonces es claramente necesario hacerlo, esto es lo que es y voy a darle sentido. Todo va a ser genial".

Fuerte experiencia

"Había estado en el set de grabación dos veces antes y luego estaba en el mismo set completamente desnuda con toda esta gente, sin saber lo que debía hacer", agregó.

"No sabía qué se esperaba de mí, no sabía lo que querían de mí y no sabía lo que yo quería", recordó.

"Independientemente de que hubiera desnudez o no, pasé esa primera temporada pensando que no era digna de pedir nada".

La actriz confesó que se decía así misma: "Aunque sienta que algo está mal (en la escena), voy a llorar en el baño, luego regreso y haremos la escena y todo estará bien".

Clarke comentó que su compañero y coprotagonista Jason Momoa, quien interpretó a su marido abusivo y señor de la guerra, la ayudó en los primeros capítulos.

Y, a pesar del hecho de que ella piensa que vivimos en "tiempos cambiantes para la desnudez", no alteraría la forma en que se filmó la serie entre 2009 y 2010.

"He hecho que muchas personas hablen sobre la desnudez de Khaleesi en la serie. Pero la gente no se hubiera preocupado por eso si no la hubieran visto abusada. Así que tenía que hacerse así".

La actriz dijo que ahora tiene "peleas en el set" sobre si la desnudez de su personaje es necesaria o no.

"Las cosas son muy, muy diferentes. Soy mucho más inteligente con lo que me siento cómoda y con lo que estoy de acuerdo en hacer".

HBO y los creadores de Game Of Thrones fueron contactados sin éxito para comentar las afirmaciones de Clarke.

BBC