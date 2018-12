Video: Audano le pidió perdón a una prima de "Conchy"

Roberto Audano, autor confeso del femicidio de la ciudadana chilena Concepción Arregui, fue condenado esta mañana a prisión perpetua en un juicio abreviado realizado en los tribunales provinciales.

Una vez que se conoció la sentencia y mientras era trasladado por personal del Servicio Penitenciario por los pasillos del lugar, una prima de "Conchy" reaccionó al verlo y le pidió explicaciones llamándolo por su apodo.

"Tito", le gritó Luchi Arregui, prima de la víctima, buscando que la mirara. Audano la miró fijamente durante unos segundos y sólo atinó a pedirle perdón. Sin embargo, las primas y la sobrina de "Conchy" no consideraron que su arrepentimiento sea sincero.

"No creo que esté arrepentido. Para mí no hay ninguna justificación para lo que hizo. Conchy lo amaba y se vino a este país por él. Él había pedido el divorcio, no ella. Ella estaba muy triste por la situación", se lamentó otra prima de "Conchy".