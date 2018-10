Un pasajero sanjuanino le tiró a matar a un chofer de colectivo

Un chofer de colectivo de San Juan se salvó de milagro luego de que un pasajero le disparara porque la unidad no incluía en su recorrido el lugar a donde se dirigía.

Según publicó Diario de Cuyo, el ataque se produjo durante la noche de ayer. El involucrado, Néstor López, de 51 años, relató que "en mi último viaje, dos jóvenes subieron en el Centro. Casi al final del recorrido, cuando ya habían bajado todos los pasajeros salvo ellos, me preguntaron si entraba a los lotes de la zona. Les dije que no y se enojaron”.

Y continuó: “Empezaron a insultarme y yo sólo les explicaba que ya no entramos a esa zona. Mi idea era no confrontar. Mientras seguían a los gritando, los dos se bajaron y desde la calle uno me amenazó diciendo: ‘Ya vas a entrar al lote y te vamos a agarrar’ y cosas por el estilo. Entonces, le respondí: ‘Qué me vas a agarrar, vos’. En ese momento, vi que sacaba un arma de entre su ropa”.

Fue entonces, que el chofer sólo pensó en acelerar, pero cuando aún no avanzaba escuchó un tremendo estruendo que lo hizo agacharse. “Sólo escuché la explosión y después, mientras manejaba sentía cómo caían los vidrios de la ventanilla de mi izquierda. Seguí sin pensar y cuando me alejé un poco me detuve para tocarme, ni siquiera sabía si estaba herido”, aseguró el conductor.

Tras lo sucedido, el hombre llamó al 911 y se dirigió a la empresa. Allí contó lo sucedido y luego fue trasladado a la Comisaría 34 para poner la denuncia.