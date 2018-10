Un ladrón utilizó a un niño para robar una moto

Un hombre robó una moto acompañado por un niño y el delito fue registrado por las cámaras de seguridad del lugar. Ocurrió en la ciudad de Córdoba y la difusión del video generó indignación en redes sociales.

Las imágenes que reprodujo EldoceTV muestran a un hombre caminando con un nene por la calle Santiago del Estero al 300, en la ciudad de Córdoba, hasta que llega al lugar donde se encuentra la moto -una Brava 110 c.c.- y se dispone a forzar el candado del rodado.

En un segmento del video se puede apreciar cómo el delincuente retira de la capucha de la campera del pequeño un elemento que le permite romper el candado. Luego el ladrón se dirige hacia el auto, donde lo esperaba otro cómplice. Finalmente las cámaras lo registran cuando, ya sin el chico, logra desatar la moto y llevársela caminando.

El hecho ocurrió durante la madrugada del último viernes. Emmanuel, el dueño de la moto, supo del robo porque le avisó una vecina, que había visto al hombre pero que jamás sospechó que cometería el delito porque se encontraba junto al niño.

La víctima del robo es un joven de 25 años que ya denunció el hecho y presentó los videos en la Unidad Judicial N°1 de Córdoba. "Me dijeron que aunque los identifiquen no los pueden allanar, que eso solo pasa en las películas", dijo Emmanuel. Y agregó: "Ya no me importa tanto el robo, pero me da bronca que hayan usado al niño para hacerlo".