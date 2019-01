Un argentino dio positivo en el test de alcoholemia y culpó al helado

Leandro Golsan es un turista argentino que fue multado en La Paloma (Uruguay) después de que el test de alcoholemia le diera positivo. Lo insólito fue la excusa que utilizó para defenderse: dijo que le dio positivo porque había comido helado de sambayón.

En el control vehicular de rutina le detectaron 0.38 gramos de alcohol en sangre razón por la cual le pusieron una multa de 15 UR, lo que equivale a $16.500. “Me tomaron el test y me dio positivo. Me devolvieron los papeles del vehículo, pero me retuvieron el carnet”, lamentó Golsan. El acompañante, que también había comido helado, hizo el test pero le dio negativo.

El caso de Golsan generó la duda de si realmente un helado de sambayón puede causar que alguien dé positivo en un test de alcoholemia.

El cardiólogo y especialista en adicciones Guido Bergman indicó: “Yo lo veo difícil. Salvo que venga tomando el helado en ese momento y tenga algo del alcohol del sambayón en la boca".

"Si fuera por absorción del alcohol del sambayón en la sangre tiene que tomar mucha cantidad de helado y, aún así, no creo que el test de alcoholemia dé positivo cuando tomás en la última hora dos unidades de bebida o más. En el caso del alcohol del sambayón, que es el Oporto y tiene una graduación alcohólica de 20%, tendrían que ser dos copas de 150 ml para dar positivo. Es raro que una porción de helado de este sabor tenga esa cantidad”, apuntó el experto.

De hecho, según la información de las heladerías, hay un vaso de alcohol por cada 16 litros de helado.