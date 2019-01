Tragedia de la Costanera: los argumentos con los que pidieron la liberación de los detenidos

El próximo viernes a las 11, el juez Jorge Coussirat definirá la situación procesal de los tres conductores imputados por el accidente de la Costanera ocurrido el 14 de diciembre pasado en el que murieron los pequeños Agustín (7) y Abril (3) Kruk y resultó gravemente lesionada Carla Pagliaricci, madre de los niños.

En una primera instancia, el juez de Garantías Sebastián Sarmiento confirmó la prisión preventiva para los tres conductores y mantuvo la imputación de "homicidio simple con dolo eventual" para Sergio Miranda (30), José Caccia (28) y Omar Peca (28). Sin embargo, la defensa de los tres imputados apeló esta decisión y hoy se llevó a cabo la audiencia en la que presentaron sus argumentos para solicitar la libertad de los acusados o que se les conceda el beneficio de la prisión domiciliaria.

La defensa de Caccia, el conductor del Ford Fairlane que terminó atropellando a los pequeños y a su madre por esquivar al camión que conducía Miranda, pidió que se revoque la prisión preventiva y su inmediata libertad. En su argumentación, el abogado defensor sostuvo que el joven realizó la trágica maniobra porque el camión quedó "bloqueando la Costanera" y viajaba junto a su concubina y tres niños que "intentó proteger".

"Inicialmente la calificación era homicidio culposo agravado y el fiscal la cambió sólo porque murió la nena unos días después. ¿Cómo se pudo representar el ilícito si iba a 45/50 km/h y tuvo que pegar el volantazo para no chocar con el camión?", cuestionó el abogado defensor de Caccia, quien pidió que se cambie la calificación y que se le otorgue el beneficio de prisión domiciliaria a su defendido.

En este mismo sentido, la abogada defensora de Miranda, el camionero chaqueño que quedó cruzado en la Costanera al momento del hecho, intentó desligarlo de toda responsabilidad, pidiendo lisa y llanamente su sobreseimiento. "No participó del hecho. No venía a exceso de velocidad y circulaba muy despacio. Tenía que atravesar la Costanera y no tenía forma de representarse que otro auto iba a venir a exceso de velocidad y que iba a atropellar a los peatones. No hay imprudencia ni negligencia de mi defendido", sostuvo la abogada Silvina González.

"No infringió ninguna norma y pedimos que se revoque la prisión preventiva y se dicte su sobreseimiento. Todos frenaron menos uno (Caccia), que fue el que ocasionó la tragedia. En caso de confirmarse la prisión preventiva, el Sindicato de Camioneros ofrece un domicilio en Godoy Cruz para que se le otorgue la prisión domiciliaria a mi defendido", completó la letrada.

En tanto la defensa de Peca, el conductor del Volkswagen Gol que conducía sin carnet, alcoholizado y dobló en contramano por Matienzo segundos antes del hecho, también pidió el sobreseimiento y recupero de la libertad de su defendido.

"Si el camión formó una pared en la Costanera, como sostuvo el juez Sarmiento, ¿en qué influye el Gol que estaba del otro lado del camión? ¿En qué momento entorpeció el tránsito si cuando se dio cuenta que iba en contramano se detuvo? El Fairlane hace la maniobra, choca a la Ranger y la camioneta choca al Gol. Su participación en el accidente es meramente ocasional", argumentó la defensa de Peca.

La respuesta del Ministerio Público Fiscal

El fiscal de Tránsito Fernando Giunta, por su parte, sostuvo que la grave imputación (arriesgan una pena de entre 8 y 25 años) es la correcta y que los imputados deben aguardar el juicio en prisión. Luego enumeró las infracciones cometidas por cada uno de los imputados y que justifican a su entender la existencia del dolo eventual en los tres casos.

"Coccia venía a más de 100 km/h según los testigos. No frena y hace la maniobra a la izquierda en la que termina atropellando a los dos nenes y a su madre. Se representó el peligro de su maniobra y mostró indiferencia por las consecuencias", explicó Giunta.

Y continuó: "Miranda generó con su camión una pared en la Costanera en horario de tránsito intenso y se intentó escapar tras el hecho; fue detenido a las dos cuadras. Además no respetó las prioridades y como chofer profesional se debió representar el riesgo de su maniobra. Más teniendo en cuenta el vehículo que conducía y que no conocía las calles de la provincia".

"En cuanto a Peca, es un infractor consuetudinario. No tiene carnet, conducía alcoholizado, no tenía seguro y los vecinos declararon que no es buen conductor. Tiene cero respeto por las reglas de tránsito. Por todo esto pedimos que se confirme la prisión preventiva y que los tres imputados sigan en la penitenciaría provincial", cerró el fiscal.

Tras escuchar los argumentos, el juez Coussirat pidió un cuarto intermedio y anunció que el viernes a las 11 dará a conocer su decisión.