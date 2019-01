Tragedia de la Costanera: liberaron a dos de los conductores

El juez Jorge Coussirat decidió dejar en libertad a dos de los tres conductores que estuvieron involucrados en la tragedia de la Costanera, la cual costó la vida de los pequeños Agustín (7) y Abril (3) Kruk, ocurrida el 14 de diciembre pasado.

El magistrado dejó en libertad al camionero Sergio Miranda y al conductor del VW Gol Osmar Rodrigo Peca Flores, mientras que seguirá detenido e imputado José Caccia, conductor del Ford Fairlane, vehículo que terminó atropellando a los pequeños y a su madre por esquivar al camión que conducía Miranda.

Miranda y Peca fueron liberados y sobreseídos en el caso, mientras que Caccia seguirá detenido e imputado por homicidio simple con dolo eventual.

En una primera instancia, el juez de Garantías Sebastián Sarmiento confirmó la prisión preventiva para los tres conductores y mantuvo la imputación. Sin embargo, la defensa de los tres imputados apeló esta decisión y el miércoles se inició la audiencia que pasó a cuarto intermedio y se retomó hoy. Los abogados presentaron sus argumentos para solicitar la libertad de los acusados o que se les concediera el beneficio de la prisión domiciliaria, pero finalmente Coussirat decidió liberarlos.

El fiscal del caso, Fernando Giunta había sostenido la grave imputación (con una pena de entre 8 y 25 años) es la correcta y que los imputados debían aguardar el juicio en prisión. Luego enumeró las infracciones cometidas por cada uno de los imputados y que justifican a su entender la existencia del dolo eventual en los tres casos.

"Coccia venía a más de 100 km/h según los testigos. No frena y hace la maniobra a la izquierda en la que termina atropellando a los dos nenes y a su madre. Se representó el peligro de su maniobra y mostró indiferencia por las consecuencias", explicó Giunta.

Y continuó: "Miranda generó con su camión una pared en la Costanera en horario de tránsito intenso y se intentó escapar tras el hecho; fue detenido a las dos cuadras. Además no respetó las prioridades y como chofer profesional se debió representar el riesgo de su maniobra. Más teniendo en cuenta el vehículo que conducía y que no conocía las calles de la provincia".

"En cuanto a Peca, es un infractor consuetudinario. No tiene carnet, conducía alcoholizado, no tenía seguro y los vecinos declararon que no es buen conductor. Tiene cero respeto por las reglas de tránsito. Por todo esto pedimos que se confirme la prisión preventiva y que los tres imputados sigan en la penitenciaría provincial", cerró el fiscal.

Finalmente, el juez decidió liberar a dos de los conductores y mantener imputado y detenido sólo a Caccia.