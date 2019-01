Tensión por toma de rehenes en cárcel de Buenos Aires

Un médico, un enfermero y un guardiacárcel fueron tomados de rehenes esta tarde en la prisión de la ciudad bonaerense de San Nicolás por tres internos que se rehusaban a ser trasladados a otra unidad, informaron fuentes penitenciarias y policiales. Tras horas de tensión, los tres trabajadores fueron liberados ilesos.

#ALERTA Motín y toma de rehenes en la cárcel de San Nicolás: Ocurre en la Unidad Penal 3. Los rehenes son un médico, un enfermero y un guardiacárcel. pic.twitter.com/Qkc0sLaUmA — C5N (@C5N) 17 de enero de 2019

Uno de los captores había dicho a la prensa que tenían los rehenes porque fueron alojados en una "celda que ni siquiera tiene una canilla" a raíz de una denuncia en su contra por parte de otro detenido.

La toma de rehenes se produjo desde las 16, en el sector de sanidad de la Unidad Penitenciaria 3 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), situada en avenida Gral Savio 1072, de San Nicolás, en el extremo norte de la provincia de Buenos Aires.

Fuentes penitenciarias y policiales informaron a Télam que los tres reclusos, identificados como Jorge Gabriel Mendoza Romero, Carlos Armando Escobar Villarruel y Marcos Facundo Andrade Arpía, iban a ser trasladados a otro penal por la denuncia del otro detenido a raíz de un hecho grave.

Sin embargo, los presos se enteraron de esa situación y tomaron como rehenes a un médico, a un enfermero y a un oficial para evitar el traslado.

Según las fuentes, efectivos de la Policía bonaerense rodearon la cárcel para evitar cualquier tipo de fuga, mientras que el SPB quedó a cargo de las negociaciones con los captores.

"Tenemos tres rehenes por una situación que nos pasó en el servicio y no nos dieron ninguna respuesta, ni ningún resguardo físico, de acá salimos mal", dijo Mendoza Romero en una comunicación telefónica con un periodista.

"Nos sacaron toda la comunicación con nuestra familia, lo único que queremos es salir bien y la única manera de salir bien es que ustedes estén presentes porque si no a nosotros nos van a matar", afirmó el detenido. Y añadió: "Quieren que larguemos los rehenes pero no los vamos a largar hasta que no vengan la jueza y el fiscal".

De hecho, el fiscal Jorge Tanus, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 del Departamento Judicial San Nicolás, estaba esta tarde en el penal donde se reunió con el director, Abel Ramírez, y siguió el desarrollo de las negociaciones hasta el desenlace.

El líder

"Gaby" Mendoza fue el preso que comandó el motín en la cárcel del San Nicolás.

Tiene 26 años y su primer antecedente se remonta a cuando tenía 12 y asesinó a puñaladas a un muchacho de 16 en el baño de un boliche. El año pasado fue condenado a 18 años de prisión, luego de haber sido detenido en 2014 en el barrio Las Flores de Rosario. Pasó por diversos centros de detención para menores y cometió todo tipo de ilícitos.

a cronología delictiva de Jorge Gabriel Mendoza, tal su nombre completo, comienza, como se dijo, en 2004, cuando asesinó a Aldo Daniel Pereyra, con apenas 12 años.

A los 14, junto a Jorge “Tilito” Negrete, otro peligroso delincuente que también rinde cuentas a la Justicia, protagonizó uno de los hechos más violentos de la historia de su ciudad: el asalto a la familia Incisa, hecho que movilizó a la ciudad de San Pedro con alrededor de 10.000 personas en una marcha que encabezó Juan Carlos Blumberg,

En los años siguientes fue aprehendido, trasladado a centros de detención para menores de los que se fugó y a los que regresó tras ser capturado nuevamente. En 2009, ya con 17 años, lo condenaron por portación arma de guerra. Cumplió la condena y en 2012 recuperó la libertad.

Tras esos años de cárcel, su regreso a la calle no fue otra cosa que un regreso a la delincuencia. En julio de 2013 cometió el violento asalto a una familia de apellido Gorosito; el 6 de agosto participó de la entradera a la familia Lavanchy, en la localidad rural de Santa Lucía; el 9 de ese mes, amenazó de muerte a una joven de 27 años.

El 12 de agosto de 2014, en medio de un verdadero raid delictivo, participó de un enfrentamiento armado. Cuando el que tenía enfrente simuló estar muerto, huyó. Al otro día, tras el incendio intencional de una vivienda, se escapó de la policía gracias a su amigo, el del machete.

El 14 de agosto fue denunciado por disparar contra una vivienda en Manuel Iglesias 800. El 15 volvió a enfrentarse con la policía y escapó hacia el barrio 2 de Abril, donde fue protegido por vecinos que agredieron a los efectivos que lo perseguían.

El 16 de febrero le disparó contra Pedro Lineros, quien había apuñalado a su amigo Gastón “Chizito” Cabrera, que luego moriría. Tras ello, huyó a Rosario, donde el ahora comisario general retirado Dante Paolini lo detuvo, en mayo de 2014.