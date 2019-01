Tensa audiencia en Tribunales por el choque fatal en Costanera: "Me destruyeron la vida"

"Ustedes tres tengan la hombría de mirar a mis hijos. A estos niños mataste. Ustedes tienen hijos y podrían haber sido ellos. Me destruyeron la vida y muero todos los días un poco", fueron las palabras con las que Carla Pagliaricci, la madre de Agustín (7) y Abril (3) Kruk, increpó a los tres imputados por el trágico incidente vial de la Costanera en el que murieron los niños, ocurrido el pasado 14 de diciembre.

"Ustedes no merecen disfrutar de sus hijos. Tienen que pagar por lo que hicieron. Me apagaron la luz para todo el viaje. No es justo que salgas borracho a matar gente. No es justo que andes en ese auto (Ford Fairlane) sin seguro. Las cosas que he tenido que escuchar. Me tuve que morder la lengua para contenerme", agregó Carla entre lágrimas, sosteniendo una foto de sus hijos y mirando a la cara a los imputados desde la silla de ruedas en la que llegó a Tribunales.

Tras el tenso momento que se vivió en la audiencia de prisión preventiva, dos de los imputados pidieron hacer uso de la palabra y le respondieron a la mujer. El primero en hacerlo fue Omar Peca (28), quien al momento del accidente iba al mando de un Volkswagen Gol con el que se metió en contramano por Matienzo. Luego se supo que manejaba alcoholizado (0,69 de alcohol en sangre), sin carnet y sin seguro.

"Me siento muy mal por lo que pasó y quiero pedirle perdón a la familia aunque no vayan a aceptarlo. Sé que estuve alcoholizado y cometí la infracción. Esa calle antes era doble mano y crucé porque no vi ningún auto. Vi que venía una camioneta Ranger que me hace señas y traté de tirarme al costado del puente con balizas. Nunca vi al camión, me quedé parado. Yo no accidenté a ninguna persona. Tuve el error de estar detenido en contramano", se defendió el joven.

Y completó llorando: "Se produce el choque y cuando me bajo vi una pelota y escuché gritar 'hay una nena abajo'. Vi que a la nena no se le movía el pecho y no respiraba. Un muchacho la ayudó para que reaccionara. Yo fui a buscar una botella de agua al auto y ayudé en lo que pude. No hubiera doblado si hubiera visto al camión. Mi auto quedó parado en un costado y, si no estaba, iban a parar todos al zanjón y hubiera sido una tragedia peor".

Luego fue el turno de Sergio Miranda (30), el chofer chaqueño cuyo camión Iveco con acoplado quedó cruzado en la Costanera segundos antes de que el conductor del Ford Fairlane -José Caccia (28)- terminara atropellando a los dos niños y a su madre por intentar esquivarlo.

"Quiero pedirle perdón a la familia. Yo también tengo dos hijos. Tendría que tener tres, pero uno murió así que sé lo que sienten. Nunca salí de mi casa con la intención de matar a alguien. Simplemente estaba circulando buscando una salida para seguir mi viaje a San Luis", se lamentó Miranda.

Y agregó: "Tengo mucho dolor. Mi vida era sólo trabajar y pasaba semanas sin ver a mis hijos. Ahora no quiero manejar más".

José Caccia (28), por su parte, prefirió no hacer uso de la palabra, temoroso de la reacción que podían generar sus dichos.

Los tres conductores se encuentran imputados por homicidio simple con dolo eventual por dos hechos y por lesiones graves con dolo eventual por las múltiples fracturas que sufrió la madre de los pequeños fallecidos, todo en concurso ideal. El juez Sebastián Sarmiento deberá decidir mañana al mediodía si mantiene la misma imputación para los tres imputados y si les confirma la prisión preventiva.