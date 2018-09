Se fugó tras atropellar a un empleado legislativo

“Este tipo es un asesino al volante, no puede andar a esa velocidad por ahí. No sé si estaba borracho o drogado, pero no debería manejar más”, dice indignado Raúl Segura, el hermano de Jorge, quien se encuentra en terapia en el Hospital Central tras haber sido atropellado el jueves en Guaymallén.

Jorge tiene 58 años, es profesor y trabaja en la Legislatura provincial. Como todos los días, esperaba el colectivo en Mathus Hoyos al 7425 de Colonia Segovia (frente a una estación de servicio) a las 7.15, ya con plena luz solar.

Mientras aguardaba el transporte, apareció una camioneta Toyota, modelo 95, doble cabina, color azul oscura, con una toma de aire color negra en el lado derecho. Los testigos aseguran que venía a gran velocidad, que no vio la curva y contracurva, perdió el dominio y frenó contra la casilla de colectivo justamente donde estaba la sorprendida víctima.

En la estación de servicio estaba el dueño del local y un cliente -testigos claves a la hora de describir los hechos- que observaron que el conductor de la camioneta, tras el fuerte impacto, hizo marcha atrás y se escapó.

“Mi hermano cae al canal Pescara con el impacto. Cuando una señora lo ve, pide auxilio, lo logran sacar del zanjón y en una ambulancia lo trasladan al Hospital Central. El conductor se fugó por la calle Buenos Aires, en Colonia Segovia. Lo intentaron seguir, pero lo perdieron en la persecución. Hay cámaras en la estación de servicio, pero aún no tenemos noticias", relató Raúl.

El trabajador legislativo atropellado se encuentra internado en terapia del Hospital Central con fractura expuesta en pierna derecha, cuatro costillas quebradas, clavícula izquierda quebrada, politraumatismo, el pulmón perforado y golpes en la cabeza.

Quienes puedan aportar cualquier tipo de información sobre el accidente y la persona que se fugó, comunicarse con Raúl Segura al 2616647579.