Rolando Baldasso contó detalles del secuestro virtual del que fue víctima

Rolando Baldasso, exministro de Infraestructura y actual funcionario de Luján de Cuyo, relató la terrible experiencia que le tocó vivir como víctima de un secuestro virtual cuando delincuentes le hicieron creer que tenían a su hijo.

En comunicación con Uno Nunca Sabe de MDZ Radio, dijo que el procedimiento que realizan los delincuentes deja sin reacción a la víctima por más preparada que pueda estar. En su caso coincidió que cuando recibió el llamado extorsivo su hijo se estaba trasladando a la casa de un amigo en el transporte público.

Según relató Baldasso recibió llamados simultáneos en tres teléfonos, en el celular suyo, el de su esposa y en el fijo de su casa. "Te llaman a tres teléfonos simultáneamente, tres personas que están llamándote a vos y uno escucha a su hijo no piensa si va a ser verdad o mentira", relató.

El exministro señaló que la voz era muy parecida a la de su hijo y no tuvo posibilidad de llamar a la policía porque los delincuentes amenazan con matar a la persona que tienen secuestrada si en algún momento se corta la comunicación en alguno de los tres teléfonos que están comunicados. "Yo no dudo en ponerme a jugar y ver quién es el más valiente en el teléfono", dijo.

"No habla él, sino que habla un chico llorando porque lo están golpeando y torturando en una casa y para colmo con la voz muy parecida a la de mi hijo. Entonces eso cambia cualquier hipótesis racional de empezar a chequear esto o aquello", señaló.

Baldasso calificó como "un piñazo psicológico" el procedimiento de los malvivientes al momento de actuar que tienen muy estudiado todo el procedimiento.

En su caso tuvo que llevar el dinero a un lugar de Las Heras y, por su experiencia de casos terribles en algunas zonas de ese departamentos, dijo que no dudo en seguir todas las indicaciones de los supuestos secuestradores. "He visto cosas importantes y complicadas en Las Heras. Me dijeron que llamaban del barrio Democracia y ahí es donde tuve que presentarme. He conocido casos atroces en esa zona", manifestó.

Finalmente, dejó el dinero y le señalaron que dejarían a su hijo en la terminal, lugar donde finalmente se dieron cuenta que se trataba de un engaño.

Escuchá el testimonio completo de Rolando Baldasso: