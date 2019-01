Roban materiales de la construcción de barrios cerrados en Guaymallén

La mayoría de las personas que eligen vivir en un barrio privado lo hacen con un único objetivo: escapar de la inseguridad. Si bien saben que es imposible garantizar que no hayan robos, vecinos de barrios cerrados de Guaymallén aseguran que en los últimos meses se han registrado numerosas sustracciones muros adentro.

Molestos por la falta de respuestas, se comunicaron con MDZ para dar a conocer lo que está ocurriendo. Por ejemplo, una vecina cuya propiedad está en el límite de un barrio cerrado dijo que le entraron a robar tres veces desde que se mudó. "La primera vez robaron todos los elementos de trabajo de los obreros. Después abrieron puertas debajo de las escaleras y se llevaron cosas. También me han robado cemento y nunca me reconocieron nada de lo que nos sustrajeron", explicó una mujer que prefirió no publicar su nombre.

Por otro lado, otro vecino denunció en la Oficina Fiscal 19 de Rodeo de la Cruz que de la casa de su familia le sustrajeron una tablet, $3500 dólares, 45 mil pesos argentinos y otros elementos de valor.

Mientras tanto, otro vecino enumeró que de su casa se llevaron porcelanatos, 10 membranas, 20 bolsas de cemento, y 15 rollos de cable por un total de $300 mil. "Eso se lo llevaron en camioneta y salieron por la guardia en dos viajes", sostuvo.

Vidrios rotos, móviles policiales, rejas y reflectores son algunas de las características que comienzan a ser comunes dentro del barrio y los vecinos sostienen que se sienten estafados por pagar un servicio de seguridad que no da resultados. Incluso han hecho presentaciones en Defensa del Consumidor intentando obtener respuestas.

"Además de robarnos cosas materiales, lo más importante es que nos robaron la tranquilidad", concluyó una de las damnificadas.