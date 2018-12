Prisión preventiva a juez por beneficiar a narcos

El juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila (70) fue procesado esta tarde por su par porteño Sergio Torres como jefe de una asociación ilícita que cobraba coimas para garantizar la impunidad de narcotraficantes de la ciudad de Itatí, informaron fuentes judiciales.

A cargo de las principales causas por narcotráfico de la provincia y responsable de los procesos electorales (desde autorizar candidatos a convalidar padrones), Soto Dávila fue durante años un "hombre blindado" según señaló Clarín en un perfil. El diario recogió además escuchas y testimonios que lo incriminan. Algunos de ellos: “El juez Soto Dávila, también su secretario Pablo Molina, ellos arreglan cuando caen los narcos, a los dos días salen por así decirlo. Les dan efectivo, plata en la mano, el que se encarga de esto es un abogado que se llama Serial, es el abogado de todos los narcos allá, de la mayoría. También hay otros abogados que trabajan o están de acuerdo con Serial, que hacen lo mismo, arreglan con Soto Dávila y Molina”, declaró en la causa un testigo de identidad reservada que incluso dio datos de un pago dos millones de pesos para liberar a un narco.

Las escuchas también aportaron lo suyo: "Yo tengo un abogado ahí que se está moviendo y que mis papeles pasan para Soto Dávila, si pasan para Soto Dávila, que es piola, que es el juez piola este de Corrientes, ese si le tiran una punta y se arregla, viste… que si agarra viste, si el abogado, si el abogado salta y si me cambian al otro juez, el otro juez no va a da la pasada porque me va a detener, pero si es Soto Dávila no pasa nada viste, le tirás unos pesos, se arregla, pero por eso, por eso, yo ando y ando atrás, y me cuido de no ir para los pagos porque viste, por las dudas", le comenta un narco a un amigo.

Niega todo

"Jamás en mi larga trayectoria como juez exigí ni hice exigir un solo peso de prebenda alguna de ningún imputado sometido a mi juzgamiento", aseguró Soto Dávila ante su par Sergio Torres quien el 10 de diciembre lo indagó en lo Tribunales de Comodoro Py como líder y organizador de una banda que cobraba coimas para favorecer a narcotraficantes.

Torres no le creyó y lo procesó como "jefe de una asociación ilícita en concurso real con cohecho pasivo agravado y prevaricato (dictar fallos contrarios a la ley)". En la misma línea, le impuso un embargo de 20 millones de pesos.

Como Soto Dávila no renunció a su cargo- y el Consejo de la Magistratura recién lo cito para el 26 de febrero- el juez federal de Corrientes no irá preso de momento, gracias a sus fueros.