Preocupa el uso de inhibidores de alarmas para robar autos en Mendoza

Dejar el auto en la playa de algún centro comercial o supermercado no parece ser la opción más segura.

Walter Conna, reconocido entrenador mendocino y asistente del cuerpo técnico de Las Leonas, hizo lo propio el pasado jueves 27 de septiembre en una de las playas de Palmares en horario de la siesta mendocina y no la pasó nada bien.

Delincuentes usaron inhibidores de alarma y le desvalijaron el vehículo. Algunos datos dejan entrever que no sería el primer caso y que, sólo en septiembre, se habrían registrado 10 robos bajo esta modalidad en el predio del centro comercial ubicado en Panamericana de Godoy Cruz.

Recién llegado de Buenos Aires, Conna se dirigió al complejo comercial de Palmares, ubicado en Panamericana en Godoy Cruz, y una vez dentro de la playa de estacionamiento, estacionó su Toyota Hilux y se bajó a hacer trámites.

Cuando regresó, se encontró con la amarga sorpresa de que el vehículo estaba abierto y prácticamente desvalijado.

De inmediato buscó al personal de Seguridad del predio y se apresuró para hacer la denuncia correspondiente. En eso se percató que había sido víctima de un asalto bajo una modalidad muy particular que, para algunos, se ha vuelto moneda corriente.

Los asaltantes podrían haber estado ubicados a unos 30 metros de donde Conna dejó el vehículo y en el momento en el que él creyó haber activado la alarma y el cierre centralizado de las puertas, aquéllos habrían utilizado lo que se conoce como "inhibidor inalámbrico de señal".

Fue así que el vehículo quedó abierto y los sujetos se tomaron su tiempo para robarse buena parte de sus pertenencias.

Según la denuncia que radicó Conna en la Oficina Fiscal 17 de Godoy Cruz, los malvivientes se fugaron con tarjetas de crédito, de obra social, documentación personal varia, una notebook Apple Macbook Pro, un disco rígido de 256 GB, un iPad Apple, cargadores de cada uno de estos dispositivos, prendas deportivas oficiales esponsoreadas por VISA y Adidas y 20 mil pesos en efectivo en billetes de 200 pesos argentinos.

"La computadora no me preocupa porque está asegurada. La vamos a recuperar. Pero sí tenemos valioso material de la Selección. Material que no le sirve a nadie más que a nosotros por nuestro trabajo", se lamentó Conna en conversación con MDZ.

El reconocido entrenador remarcó que, en el momento en que fue a radicar su denuncia, se encontró con que el fiscal le estaban tomando testimonio a otra mujer que también había sido asaltada, bajo la misma modalidad y en el mismo lugar.

Allí fue cuando se anotició, según subrayó, que sólo en el mes de septiembre se habían registrado 10 robos bajo esta modalidad particular.

"Usan un inhibidor inalámbrico, se ponen como a unos 30 metros de tu auto y cuando uno se baja, activás el cierre centralizado, hace un destello y creés que cerrás. Sin embargo, ellos consiguen interceptar la señal con estos dispositivos y te roban todo", comentó Conna.

Teniendo en cuenta que se trata de un lugar público pero que depende de un sistema de seguridad privado, el deportista señaló: "Desde Palmares no me han dado ni una respuesta. Me dijeron que me iba a llamar el jefe de Seguridad del lugar, cosa que no ha ocurrido", soltó Conna al tiempo que agregó que las cámaras de Seguridad del lugar sólo cubren los ingresos y egresos no así los campos de playa descubierta y subterránea. "Las playas de Palmares son zonas liberadas y estos tipos no son rateros comunes, son delincuentes especializados", lamentó.

Ante la consulta de MDZ, Diego Lago, gerente general de Palmares, interpretó que se trata de hechos aislados que, en todo caso, están afectando a toda la provincia, no sólo en las playas de centros comerciales o supermercados sino, incluso, en la calles de mucha concentración vehicular. "Eso se está dando en toda la provincia. No hay nada particular ni especial en Palmares", dijo al tiempo que desconoció que en septiembre se hubieran dado 10 robos de esta naturaleza sólo en Palmares.

En relación al operativo de Seguridad de Palmares, Lago remarcó: "Hay cámaras de Seguridad en todas las playas y personal de servicio permanente. Ocurre que se trata de una modalidad de robo muy rápida y el radio de cobertura de los dispositivos de seguridad obviamente no es de un cien por ciento".

Agregó que se está trabajando en conjunto con la Provincia para afrontar este tipo de delitos y que en el último tiempo se ha aportado información de vehículos y personas identificadas y, de hecho, se habrían producido algunas detenciones. "Hemos, incluso, investigado si hay tecnología que sirva como para interceptar este tipo de inhibidores pero, por ahora, la única herramienta de prevención es que la persona que va a estacionar se cerciore con mucha atención de que dejó cerrado el vehículo", señaló Lago.

Por su parte, el jefe de la Policía de Mendoza, Roberto Munives, se comprometió para el lunes a buscar estadísticas de este tipo de robos en la provincia y aunque no desconoció que se hayan registrado casos, sostuvo que "no es una modalidad común".