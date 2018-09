Nahir Galarza rompió el silencio

Nahir Galarza, la joven condenada a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizzo, rompió el silencio desde la cárcel y negó muchas de las versiones que surgieron durante la investigación y el juicio, sobre todo la que aseguraba que ella y su víctima eran novios.

En una entrevista publicada por el portal Ahora de Paraná, la joven que acaba de cumplir los 20 años señaló que una de las cosas que la "molestan es que se diga que Fernando era mi novio. Se dijo eso en todos los medios. Me molesta porque no es así". "Nunca tuve novio. Ni Fernando ni nadie, más que nada porque yo nunca quise. Yo era de salir todos los fines de semana para disfrutar de la edad que tengo. Sí es cierto que me veía siempre con él. Pero, a ver, verte con alguien no es ser novios. Así como me veía con él, me veía con un montón de chicos más. Y no me da vergüenza decirlo porque es la verdad, todo el mundo lo hace", agregó.

Nahir dijo que ahora está sola y que sería "un milagro" que se le acercara alguien. "Tenía algunas relaciones, pero con todo lo que se dijo no creo que tengan ganas de seguir viéndome. Lo que sí, recibo muchas cartas de muchos chicos y chicas. De acá de Argentina, de otros países. Como no pueden comunicarse conmigo, le hablan a mis padres. Ellos imprimen las cartas que mandan y me las traen. Me mandan fuerzas. Yo al principio pensaba que tenía a todo el mundo en mi contra, pero la gente de afuera ve otra realidad", explicó.

La joven negó además que se haya intentado suicidar. "En las cartas me ponen: 'Tenés que ser fuerte, no te suicides'. Ahora, cuando llegué, Griselda (Bordeira, su compañera de celda) me dice: 'Vos que te quisiste suicidar…'. Eso es mentira. Soy la última persona en el mundo que se querría suicidar, realmente. Nunca me quise suicidar. Nunca dudé sobre eso, nada que ver".

Sobre el origen de esos rumores, Nahir indicó que no sabía cuáles eran, pero especuló que "los querellantes y los abogados de la otra parte me querían hundir a toda costa, y habrán usado eso como estrategia; no sé, qué se yo. La verdad que no entiendo, pero la cosa es que es mentira".

Leé la entrevista completa.