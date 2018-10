Mató a su ex porque tenía nueva pareja y se ahorcó

Ana Simeón (49) fue asesinada a golpes por su ex marido, quien apareció ahorcado minutos después del hecho. Ocurrió en la ciudad bonaerense de Junín y el cuerpo de la mujer fue encontrado por su hija en su departamento. Según trascendió, el hombre no superaba la ruptura de la pareja y no podía tolerar que su ex tuviera nueva pareja.