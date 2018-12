Los festejos del Día del Hincha de Boca terminaron con incidentes en el Obelisco

Lejos de las últimas convocatorias, cientos de hinchas de Boca festejaron este miércoles su día en las puertas de la Bombonera y en el Obelisco, a pesar de que el estadio no fue abierto en medio de un contrapunto entre los dirigentes y los organismos de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Sobre el final, hubo incidentes entre los simpatizantes del Xeneize y la Policía. Hubo, incluso, algunos detenidos.

Si bien los festejos se iban a realizar en la Bombonera, el Ministerio de Seguridad anunció que Boca no había cumplido ciertos requisitos para la apertura del estadio y desde la institución Xeneize se limitaron a aclarar que no recibieron el OK desde el Gobierno de la Ciudad para recibir "público en general".

En un momento de la tarde algunos hinchas se trasladaron al Obelisco, escenario manchado por incidentes en 2012 y 2013. Sin embargo con el correr de las horas muchos se fueron de la zona. En las redes sociales, los hinchas llaman a acercarse a La Bombonera desde las 18. Los incidentes comenzaron pasadas las 21.

Por los incidentes hubo al menos dos detenidos. Cerca de las 22 la Policía había logrado controlar la situación, y el Obelisco estaba tranquilo.

Incidentes en el Obelisco entre la Policía y los hinchas de Boca pic.twitter.com/onqBjK8Ulu — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 13 de diciembre de 2018

En Mendoza, en tanto, los festejos terminaron sin incidentes, en parte debido al operativo de seguridad que la Municipalidad de Capital puso en marcha.

La comuna informó que se impidió que los hinchas cortaran la calle, y además se labraron actas varias por pirotecnia, e inclusive se secuestró una combi que transportaba instrumentos musicales.