Le quemaron el auto a un militante "provida"

Un activo militante de grupos "provida" sufrió la destrucción total de su vehículo y está convencido de que los responsables del hecho fueron militantes a favor de la legalización del aborto. El sanjuanino Leonardo Pantano se despertó y encontró su auto Renault 12 totalmente quemado en la puerta de su casa. El hombre sospecha que quienes destruyeron su vehículo fueron militantes a favor de la legalización del aborto que ya lo habían amenazado e insultado a través de redes sociales durante el último mes y medio.



"Es la única gente con la que tuve problemas en el último mes y medio. Me amenazaron por Facebook y también personalmente cuando quisieron sacar la virgen de la Facultad de Filosofía y yo con otros chicos lo impedimos. Ahí me dijeron ya vas a saber de nosotros y yo no tengo problemas con nadie más", contó Pantano.



Pantano es docente, activo militante provida y uno de los que encabeza el armado del futuro partido político "Valores por mi país", que integrará a su vez el Frente Federal Familia y Vida a nivel nacional.

De acuerdo a lo informado por Diario de Cuyo, la víctima contó que estuvo despierto hasta las 4.15 porque realizaba en su computadora el diseño de unas piezas mecánicas que le encargó una empresa minera. Unos minutos después, cerca de las 5, todos en su casa se despertaron por las explosiones que se escucharon afuera.



Cuando vio en llamas el Renault 12 estacionado en la puerta de su casa de la calle Ricardo Güiraldes, en el barrio Belgrano, en la ciudad de Rawson, atinó a tomar el matafuegos de su camioneta pero todo fue en vano, pues las llamas ya se habían propagado por todo el vehículo.



"Lo quemaron, la misma Policía me dijo que es así porque las llamas comenzaron desde el interior del vehículo. Es una pérdida importante para nosotros, porque somos trabajadores y no nos sobra nada", aseguró.