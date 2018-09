La hermana de Johana ratificó que vio a Luque matarla

En la primera jornada del segundo juicio por el presunto homicidio de Johana Chacón (13), que tiene a Mariano Luque (33) como único imputado, la expectativa estaba puesta en el testimonio de Beatriz Chacón (23), hermana de Johana y única testigo presencial del hecho.

La joven de 23 años se mostró muy angustiada y se quebró cada vez que debía responder alguna pregunta sobre la muerte de su hermana, pero ratificó que presenció el momento en el que Luque la ahorcó con una soga, se llevó el cuerpo en una engarilla y lo quemó en un tacho con combustible. Además, señaló que el acusado enterró los restos en un pozo y que luego los movió cuando se enteró que iban a realizar un allanamiento con retroexcavadoras en el lugar.

En un primer momento de la investigación, Beatriz sembró sospechas sobre su propio padre y encubrió esta situación, emparentando un presunto intento de secuestro que sufrió una semana antes de la desaparición de Johana con una red de trata de la que su padre supuestamente formaba parte. Sin embargo, ante el tribunal reconoció que en aquella ocasión mintió presionada por el padrastro de Luque, con quien convivía en la misma finca de Tres de Mayo.

Beatriz explicó que recién se atrevió a contar lo que había pasado cuando dejó de depender económicamente y de convivir con la familia de Luque, ya que el padrastro del imputado y su madre prácticamente la habían adoptado junto a sus hermanos cuando se encontraban en una situación de extrema vulnerabilidad. "Tenía miedo de que me echaran del lugar si decía algo", recordó la joven, quien en aquel momento (4 de septiembre de 2012) tenía solo 17 años.

Con respecto al hecho por el cual Luque está imputado, Beatriz recordó que en aquel momento se encontraba con un embarazo de alto riesgo, por el cual debía mantener reposo absoluto. "Johana llegó de la escuela, me saludó y me pidió que la ayude con la tarea. Cuando salgo de la pieza vi que Mariano la estaba ahorcando con una soga en la cocina. Me congelé, no pude hacer nada y empecé a tener fuertes dolores en el estómago y contracciones", alcanzó a recordar la joven antes de quebrarse y no poder continuar con su relato.

En cuanto al posible motivo por el cual Luque habría matado a su hermana, Beatriz especuló que "tal vez Johana sabía algo de él" y agregó que en un momento lo escuchó decir: "No me voy a comer toda la vida en cana por esta pendeja de mierda". Sobre la posibilidad de que Luque abusara de su hermana, la joven indicó que no le constaba que eso hubiera ocurrido, pero no lo descartó.

Tras abandonar la finca en la que vivía junto a Luque y sus padres, Beatriz se instaló en Tunuyán junto a su nueva pareja. Sin embargo, siguió recibiendo amenazas y mensajes de que "tuviera cuidado con lo que decía". "Incluso me mandaron una foto de mi hijo en la guardería", recordó entre lágrimas la hermana de Johana.

En su declaración, Luque aseguró que a Johana "le ofrecieron dinero, trabajo y seguridad" para que declare en su contra y que por eso había cambiado su testimonio. No obstante, la joven negó de plano esta acusación. "Cuento esto para darle seguridad a mi hijo. No he cobrado ninguna recompensa", indicó, haciendo referencia al incentivo de $500.000 que se ofrecía para quien brindara información sobre el paradero de Johana, cuyo cuerpo nunca apareció.

Durante el resto de la jornada, el Tribunal Colegiado continuará con los testimoniales y en la audiencia de mañana las partes se pondrán de acuerdo en cuanto a las pruebas que se presentarán durante el debate. Luque se encuentra imputado por homicidio simple y arriesga una pena de entre 8 y 25 años de prisión. Actualmente se encuentra en el penal de San Felipe cumpliendo una condena de 12 años por el homicidio de Soledad Olivera, quien desapareció un año antes que Johana y cuyo cuerpo tampoco apareció.