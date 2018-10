Insólita agresión a dos venezolanas

Dos venezolanas fueron víctimas de una violenta agresión en el barrio porteño de Palermo. La violencia llegó de parte de una mujer que comenzó a insultarlas porque, según dijo, estaban fumando marihuana en la puerta del edificio en el que vive, en la zona de Las Cañitas. El episodio se registró ante los ojos de su hijo pequeño, que también se sumó a los insultos y agresiones contra las mujeres.

“Ustedes están drogadas, colombianas de mierda”, comenzó la mujer a increpar a las venezolanas en plena vereda. “Ni siquiera somos colombianas, edúcate y aléjate”, le contestó una de las mujeres agredidas.

“¿Aléjate qué?”, continuó provocando la mujer, mientras también las filmaba con su celular y se burlaba de las jóvenes. “A ver si educas a tu nene, por favor”, le dijo una de ellas a la agresora.

Mientras tanto, el menor reproducía los insultos de su madre y le subía el tono a la discusión. “Pelotuda”, gritó, mientras también les arrojaba objetos de la vereda y corría entre ellas, golpeándolas.

En ningún momento la madre intentó corregir la actitud del chico, sino que, por el contrario, continuó con sus insultos discriminatorios: “Negra villa”, le espetó a una de las venezolanas.

En otro momento del video grabado por las jóvenes agredidas se ve a un patrullero de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires llegar al lugar, pero los efectivos deciden no intervenir. A pesar de la presencia policial, los insultos continuaban: “Loca de mierda”. El nene de cuatro años tampoco se detiene y sigue molestando a las jóvenes. “¡Puta!”, les grita.

Tras lo sucedido, las venezolanas Verónica Marin y Bárbara Martínez hicieron sus respectivos relatos de lo sucedido: “Fuimos atacadas por esta señora que nos insultó y golpeó al frente de nuestro departamento. Nos acusó de drogadictas por ser morenas y hablar con acento extranjero. Nos llamó negras, putas y colombianas drogadictas. La policía estaba al lado y la escucharon a ella porque decía que nosotros le pegamos al nene. La señora me golpeó con un policía en el medio y no la podía tocar ni calmar porque un hombre policía no puede agarrar a una mujer. Al final nos preguntaron si éramos extranjeras y nos dijeron que era mejor dejar la situación así y no pasar la noche en la comisaría. La señora se fue a su casa y mi amiga y yo con los moretones en las piernas a las nuestras. Ayuden a difundir la cara de esta señora que claramente está mal y tiene un niño de 4 años", publicó Verónica en sus redes sociales.

Por su parte, Bárbara lamentó la inacción policial: “Al final la historia queda en nada. Le pregunto al policía si eso es todo, la mujer que nos agredió impune, el nene en camino a ser un maltratador y los policías de brazos cruzados. Estando frente a ustedes ocurrió todo esto. Si viene con un cuchillo la próxima vez, quedo muerta o en prisión por defenderme”.

Tras la difusión del video, la mujer acusada de xenófoba debió salir a dar su versión de lo ocurrido y aseguró que reaccionó de esa manera porque las jóvenes “estaban fumando marihuana en la puerta del edificio”.

“Le fumaron en la cara a mi hijo. Quiero que pare todo esto, voy a hacer la denuncia, quiero que dejen de hostigarme. Ellas también me insultaron y le quisieron pegar a mi hijo”, se defendió en diálogo con A24.