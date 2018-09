Habló una víctima del expolicía estafador: "Le hizo daño a mucha gente"

El lunes fue detenido un expolicía de 48 años que llevó a cabo múltiples estafas con cheques sin fondo. Se trata de Ricardo Fabián Farías, quien fue exonerado de la fuerza por fingir una discapacidad y presentar gran cantidad de partes de enfermos truchos. En 2011, cuando fue echado de la Policía, comenzó con su larga lista de estafas y fue imputado por el fiscal Santiago Garay. Sin embargo, su pena en aquel momento quedó en suspenso y Farías retomó tiempo después su actividad delictiva.

Una de las víctimas de Farías, llamada Eliana, dialogó con el programa "Otra manera" de MDZ Radio y brindó algunos detalles sobre el modus operandi del expolicía estafador.

"Yo tenía una camioneta Mercedes Benz Vito en venta publicada en redes sociales. Este tipo me llamó y mandó unos mecánicos a corroborar que el rodado estaba en buen estado. Me dice que me va a pagar con un cheque a 20 días. Le pido los datos y estaba todo en orden; me pasó hasta fotos de su documento y no había ningún problema. La cuenta estaba a nombre de él, Ricardo Farías, todo en el Banco Patagonia", recordó Eliana.

Y continuó: "Cuando entrego el cheque en una concesionaria me dicen que rebotó porque no tenía fondos. Cuando vamos a la dirección que teníamos nos encontramos con los hermanos de Farías, que nos dicen que ya estaban cansados y que ellos también habían denunciado esta situación", acusando a su propio hermano.

"En Facebook otras víctimas lo habían escrachado también. Todos los cheques los había hecho para las mismas fechas y venían sin fondo. En la fiscalía nos informan que ya tiene un expediente amplio de varias estafas", agregó Eliana.

"Encontré la camioneta en Las Heras un tiempo después. Llamé al 911 y la secuestraron. A la fiscalía llega un hombre que dice que se la permutó por dos autos a Fabián Farías. La camioneta ahora está secuestrada y no me la dan ni a mí ni al otro señor. Fue trasladada a la playa San Agustín", completó la víctima del estafador.

"No creo que actuara solo. A un chico en Guaymallén le compró todo un fondo de comercio, un bazar, y se lo pagó con los cheques. Le hizo un daño muy grande a mucha gente", cerró Eliana.