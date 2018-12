Habló la joven abusada en San Martín: "Siempre me vigilaba, pero nunca pensé que podía pasar esto"

La joven de 22 años que fue violada el lunes a la tarde cuando salió a correr en San Martín rompió el silencio y agradeció las muestras de apoyo que recibió en las últimas horas, tras conocerse el aberrante hecho.

"A la chica que le pasó lo mismo que a mí antes no la escucharon y nadie estuvo de su lado como ahora. Me hace bien tanta gente acompañándome porque no quiero estar sola", señaló Florencia, haciendo referencia a que quien la atacó ya había estado preso por violación y fue liberado hace un mes.

"Desde que volvió mi mamá me dijo que le había dicho que yo estaba linda y esas cosas. Me vigilaba, sabía a qué hora llegaba y me espiaba cuando estaba con mi novio", agregó la joven en diálogo con Meganoticias.

"Nunca me imaginé que iba a pasar esto. Tenía miedo porque estaba siempre vigilándome, pero no pensé que pudiera pasar algo así. Espero que no salga nunca más porque tengo mucho miedo. Tuve miedo de que pudiera matarme", completó entre lágrimas Florencia.

Por último, la joven recordó que el sábado debía competir representando a su barrio en una instancia previa de la vendimia. "El sábado tenía la coronación. Todos quieren que esté, pero con la cara así me da mucha vergüenza", cerró la joven, lamentándose por las heridas que le provocó el agresor durante su violento ataque.

El caso

El lunes a la tarde, Florencia fue violada cuando salió a correr en el departamento de San Martín. La joven reconoció a su agresor, identificado como Juan Mercado (32), horas después el hombre fue detenido luego de que un familiar llamara a la policía para entregarlo.

De acuerdo al relato de la víctima, el ataque se produjo en la zona de los médanos de la localidad de Chivilcoy.

El agresor la golpeó en la cabeza desde atrás y la siguió agrediendo hasta reducirla, le llenó la boca de arena, se colocó un preservativo y abusó sexualmente de la joven para luego darse a la fuga.

Tras lo ocurrido, la víctima fue trasladada al Hospital Perrupato, donde fue asistida y le brindaron el kit de seguridad correspondiente en estos casos.

Al radicar la denuncia de lo ocurrido, la joven manifestó que reconoció a su atacante. Señaló que quien la violó es un hombre de 32 años apodado "Escolla", quien salió hace un mes de la cárcel tras cumplir una condena por abuso sexual.

En ese contexto, la Policía comenzó una intensa búsqueda para dar con el paradero del agresor, a quien finalmente detuvieron ayer al mediodía luego de que un familiar directo diera aviso al 911 de que “Escoila” había ido a esconderse a su domicilio.