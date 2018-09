El intento de robo que terminó con un ladrón muerto a manos de un policía quedó registrado en video

El intento de robo que terminó con un ladrón muerto en manos de un auxiliar de policía quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar. Fuentes judiciales indicaron que en las imágenes se puede ver el escalamiento de los tres delincuentes hasta un balcón y la rotura de un ventanal con una piedra para ingresar a la vivienda con intención de robo, lo cual justificaría la respuesta del oficial, quien mató de tres disparos a uno de los delincuentes, identificado como Lucas Quiroga (26).

La fiscal de Homicidios a cargo de la investigación del caso, Claudia Ríos, brindó una conferencia de prensa y confirmó que si bien no hubo intercambio de disparos entre el policía y los delincuentes -como trascendió en un primer momento- el auxiliar tuvo "una causa de justificación" para su accionar, por lo cual recuperó la libertad y se analizará si corresponde su sobreseimiento.

"En un principio fue imputado por homicidio agravado por la utilización de arma de fuego, pero al tener la causa de justificación recuperó la libertad luego de brindar una declaración informativa", explicó Ríos, quien añadió que hay pruebas de que existió un escalamiento de tres metros y rotura de un ventanal para ingresar a la vivienda donde se encontraba el auxiliar junto a su esposa embarazada.

El intento de asalto ocurrió a las 2 de la mañana del domingo en una vivienda de Dorrego. Según trascendió, en el video captado por las cámaras de seguridad se puede ver a los delincuentes ayudándose a escalar hasta el balcón de la vivienda del efectivo, quien al ver que estaban intentando ingresar a su casa se anunció como policía y abrió fuego contra los ladrones para repeler el asalto, matando a uno de ellos.

Ríos explicó que no hubo disparos de parte del ladrón, pero sí existió una pedrada que rompe la ventana con el objetivo de ingresar a la vivienda. Dos de los ladrones escaparon en un Renault 11, mientras que el tercero murió en el lugar y fue identificado como Lucas Quiroga.

La madre de Quiroga, por su parte, brindó una versión diferente ante la prensa. La mujer señaló que su hijo conocía al efectivo, quien lo había detenido unos días antes y se había quedado con sus pertenencias. De acuerdo a la versión de la mujer, Quiroga fue a la casa del auxiliar a recuperar sus cosas y no a robar. "No me consta esta versión, pero puede presentarse cuando quiera y denunciar lo que considere necesario", señaló Ríos.