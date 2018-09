Dos policías le salvaron la vida a una beba de 3 meses

Dos policías se convirtieron en héroes en San Juan. Diego Olmos (32) y Miguel Recabarren (22), dos policías que trabajan en el puesto de El Encón y le salvaron la vida a un bebé de 3 meses, gracias a que le practicaron RCP.

El suceso ocurrió el domingo. El bebé no respiraba y los padres gritaban desesperados. Los policías comenzaron a hacerle masajes en el pecho para tratar de que volviera a respirar. Diario de Cuyo habló con los protagonistas de la historia. "Yo tengo dos hijos y cuando me encontré en esa situación me puse en el lugar de los padres y sólo pensé en ayudar", dijo Diego y comentó que todo comenzó cuando la mamá de Isac llegó desesperada al puesto. "Llegó con el bebé en brazos gritando que no respiraba. Estaba moradito y helado. Fue desesperante", agregó Miguel, según la nota de Diario de Cuyo.

Los policías comentaron que para ellos fue una revancha porque hace unos años intentaron reanimar a una mujer tras un accidente, pero no lograron salvarla.

