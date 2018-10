Docente golpeado: "Pudo pasar cualquier cosa"

Este viernes comenzó a circular en las redes sociales el video que muestra la violenta agresión de un alumno a un profesor en una escuela de Tunuyán. El hecho -que trascendió en todo el país- ocurrió ayer en la escuela N° 4-107 “Ejército Argentino” de ese departamento del Valle de Uco. La discusión se habría generado porque el docente le quitó el celular.

Hace minutos, el docente agredido, Diego Parejas, entrevistado por el sitio 8digital.com.ar, confesó que nunca pensó que el alumno lo iba a agredir de esa forma y dijo que el jefe de preceptores de ese colegio fue quien calmó al alumno violento.

Así explicó lo que sucedió:

"En la clase de Educación Tecnológica, en el último módulo y medio, el alumno interrumpía permanentemente la clase utilizando el celular, silbando. Yo le llamé la atención reiteradamente, pero él por un ratito se le pasaba y luego volvía a hacer lo mismo. Después de un tiempo se paraba en el curso y le decía cosas agresivas a sus compañeros. Al final lo que hice fue decirle que le iba a quitar el celular y le pedí que lo guarde. Me respondió de mala manera, así que le retiré el celular. Y él salió atrás de mi a pedírmelo. Le dije que no, que el celular lo iba a dejar en Dirección y que se lo iba a dar a la directora. Allí fue cuando me empujó. Nunca pensé que me iba a agreder de esa manera”.

Y admitió que en el momento de resultar golpeado "pudo pasar cualquier cosa" y que "se me vino a la cabeza mi familia, mi esposa que está embarazada" y su hija de dos años.