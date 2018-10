Muerte en el peaje: difunden el video del ataque del prefecto

En las últimas horas de ayer se difundió el video que muestra el ataque de un prefecto en la autopista Ilia de Buenos Aires, que dejó un muerto durante el domingo a la madrugada.

El portal Infobae mostró las imágenes, en las que se ve como Daniel de Jesús Acosta, un cabo de Prefectura, de 28 años, le dispara a Damián Cutrera, de 41.

Acosta se identificó desde un primer momento como el autor del disparo que terminó con la vida de Cutrera. A las 2:33 el SAME recibió el alerta por el hecho, una ambulancia llegó al lugar y constató la muerte. Otro equipo del servicio de emergencias debió ser enviado para contener a los familiares. Siguieron las declaraciones, las versiones, las palabras del abogado del cabo y las dudas. Ahora se conoció la filmación de lo que ocurrió esa madrugada.

El relato del prefecto

El cabo contó en declaraciones recogidas por TN.com.ar que el domingo por la madrugada volvía a su casa de la localidad de Garín junto a su mujer y sus dos hijos, de una cena familiar en Berazategui. "Nunca tuve peleas en la calle. Siempre fui una persona tranquila. Trabajo en los talleres de la Prefectura y no tengo entrenamiento", comentó. Además, recalcó que tiraba una vez cada dos meses.

"Iba con mi arma porque tenía miedo de que me la robaran", contó. También manifestó que el revólver Beretta modelo '92 tenía puesto el seguro manual y llevaba munición.

Acosta relató que la situación se desencadenó luego de una mala maniobra en la autopista. "Me pasó el auto, toqué bocina y nos volvimos a encontrar. Es ahí cuando me chocaron de atrás, lo que me toma por sorpresa", recordó.

En ese momento, el prefecto dijo que ambas personas fueron violentas mientras estaba dentro del coche con su familia. "Se bajaron dos hombres, uno por izquierda y otro por derecha. Me empiezan a golpear en la cabeza, cara y cuello. Veo que eran dos. Traté de resguardarme, pero uno de ellos metió medio cuerpo por la ventanilla. Me tiraba a la izquierda para proteger el arma", agregó. El disparo, registrado en el video de las cámaras de seguridad, ocurrió después.