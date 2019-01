Detuvieron al hijo de una de las israelíes desaparecidas

Nicolás Gil Pereg fue detenido esta tarde en el marco de la causa que investiga la desaparición de su madre Pirhya Sarusi y su tía Lily Pereg.

Desde la Justicia indicaron que el arresto se produjo "por la obtención de nuevas medidas de pruebas". Recién mañana se conocerán los detalles de las nuevas medidas.

Gil Pereg había sido la última persona en ver a las turistas el 12 de enero, según su propia declaración. Las cámaras de vigilancia de la zona muestran además como ingresan las dos mujeres a su terreno de calle Roca de Guaymallén, pero no hay imágenes de cuando se van del lugar.

Durante las numerosas ocasiones en las que habló con la Justicia, el hombre indicó que había pasado la tarde con ellas, y que se habían retirado de su propiedad con la intención de subirse a un colectivo, tras lo cual se desvanecieron.

Su casa, en la que vive en extrañas condiciones cercanas a la indigencia, ya fue allanada durante dos días, entre el viernes y el sábado de la semana pasada, pero hasta el momento no se informó si ese procedimiento arrojó evidencia que lo comprometiera en la desaparición de las mujeres.

Ayer, en una entrevista con la agencia de noticias Télam, Pereg había esbozado una nueva teoría, que su desaparición podría estar ligada a una venganza en su contra.

Gil Pereg había señalado en esa charla que una de sus hipótesis es que "alguien, que puede haber venido de Israel, fue detrás de ellas para hacerles daño". “O puede ser alguien que me odia acá, en la provincia, le hizo daño a ellas para vengarse de mí", reflexionó.

Y continuó: "De lo único que estoy seguro es de que alguien les hizo algo, porque no pueden desaparecer solas. La policía las busca en hoteles y cabañas en San Rafael, pero yo les digo que no gasten recursos ahí, porque no hubieran viajado solas".