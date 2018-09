Detuvieron a un ex fiscal por formar parte de una asociación ilícita

El ex fiscal platense Tomás Morán fue detenido en las últimas horas acusado de formar parte de una megabanda delictiva integrada por civiles y policías. En esta causa también está preso el ex juez platense César Melazo.

Melazo fue citado para mañana, cerca del mediodía, a la Sala II de La Cámara de Apelaciones y Garantías del fuero Penal platense para mejorar oralmente su recurso contra la denegatoria de la excarcelación. El ex magistrado participará de la audiencia ante los camaristas Ricardo Szelagowski, Sergio Almeida y Laura Lasaga, de acuerdo a lo informado por el diario El Día.

También señalaron que Melazo, cuando fue detenido, el 24 de agosto último, en su predio de Gorina, presentó un pedido de excarcelación, argumentando que no hay peligros procesales. En la audiencia de mañana, la defensa de Melazo intentará reforzar esos argumentos con el objetivo de lograr la libertad del ex magistrado, que está imputado bajo sospecha de haber cometido el delito de “asociación ilícita”.

El ex magistrado está detenido en la megacausa junto al ex comisario Gustavo Bursztyn; el ex oficial Gustavo Mena; Javier Ronco; Adrián Oscar “Kichua” Manes ; Ángel Custodio “Pipi” Yalet; Carlos Bertoni (hermano del jugador de fútbol campeón del mundo ); Carlos “Macha” Barroso Luna; Jorge “El Fiscal” Gómez de Saravia; Héctor “Pepe” Vega; y el barra de Gimnasia Martín Ezequiel “Gaucho” Fernández, el ex barra de Estudiantes Rubén “Tucumano” Herrera y el supuesto lobista de Tribunales Enrique Petrullo. Y esta mañana se sumó la detención del ex fiscal Tomás Morán.

Otro acusado -el policía Marcos Chiusaroli- fue liberado por la jueza de Garantías Florencia Butiérrez, y sigue vinculado al proceso por “portación de armas de uso civil”. La Cámara debe resolver también las apelaciones de las defensas y la fiscalía por distintos planteos contra la resolución de la prisión preventiva.