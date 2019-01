Detienen a joven acusado de violar a una anciana

Un joven de 20 años fue detenido acusado de abusar sexualmente de una anciana de 85 años durante un robo cometido el sábado último en una vivienda del barrio platense La Granja, informaron ayer fuentes policiales.

Por su parte, la víctima manifestó que cree que el delincuente entró a su casa con la idea de cometer el abuso sexual y dijo que "va a pagar por lo que hizo". "El señor vino ya con la idea", expresó la anciana en diálogo con el canal Crónica, tras lo cual aseguró que va a seguir con su vida "bien", ya que sabe que "el que las hace las paga".

El sospechoso detenido es oriundo de la provincia de Misiones y fue aprehendido por efectivos de la policía bonaerense en una vivienda ubicada en la calle 529, entre 146 y 147, en las afueras de capital provincial. La víctima del abuso había declarado tras el hecho que el delincuente que la atacó tenía acento particular al hablar.

En poder del detenido se incautó un arma de fuego, una campera negra con capucha y una bicicleta que habría utilizado en su huida tras cometer el ataque, elementos que permitieron identificarlo mediante las imágenes captadas por una cámara de seguridad.

El episodio sucedió el pasado sábado en una casa situada en la calle 138 del barrio La Granja, a la que ingresó un delincuente con el rostro cubierto por una máscara que redujo a su propietaria, de 85 años, cuya identidad no se revela por tratarse de una víctima de abuso.

Los voceros detallaron que la mujer fue sorprendida por el ladrón, quien la redujo, la ató con precintos y la amordazó con un pedazo de cinta. Luego, el delincuente la violó y huyó con un televisor, dinero y un aparato de telefonía celular robados de la vivienda.

La víctima fue socorrida por una de sus hijas y trasladada de urgencia al Hospital Doctor Ricardo Gutiérrez, en tanto se inició una causa en la UFI 15 del Departamento Judicial de La Plata.

"Es un hecho al que no le encontramos lógica, es todo una pesadilla", expresó Norberto, hijo de la víctima, cuando regresaba de acompañar a su madre a realizarse estudios médicos que le encomendaron a raíz del hecho que padeció. Por su parte, la anciana comentó: "Estoy bien dentro de lo que ha pasado, siempre trato de estar bien y seguir adelante".

Consultada sobre el suceso, la mujer recordó que el agresor fue "una sola persona de unos 30 años". "Yo vi sólo a una persona, que es la que me trató mal y me hizo esas cosas", dijo la víctima, y agregó: "Era de unos 30 años o menos y al estar encapuchado y todo oscuro, no se veía".

La mujer y su hijo creen que el atacante tuvo como principal finalidad cometer el abuso, ya que en la casa hallaron el envoltorio de un preservativo que habría utilizado en el hecho. "La idea fue esa y de paso se llevó algo", consideró Norberto.