Cónsul argentino en Bolivia: "Tres heridos fueron dados de alta y quedan tres internados"

El cónsul argentino en Bolivia, Carlos López Sanabria, habló con MDZ Radio y brindó detalles sobre el estado de salud de los heridos en el accidente ocurrido ayer en la ciudad boliviana de Tarija en el que murieron cuatro jugadores de fúbol mendocino.

"Cuando nos enteramos del accidente inmediatamente vinimos al hospital San Juan de Dios y tomamos contacto con toda la delegación para asegurarnos que los heridos reciban el tratamiento adecuado", explicó López Sanabria.

Y agregó: "Los tres internados están estables y otros tres heridos fueron dados de alta ayer y los ayudamos a que consigan alojamiento. Estoy en contacto permanente con ellos".

"Estamos haciendo todos los trámites para trasladar los cuerpos de los fallecidos y para evaluar el estado de los internados y definir si conviene su traslado a Mendoza. Estuve en contacto con (Roberto) Righi y me dijo que los familiares están viajando. Les estamos dando facilidades para que crucen la frontera y consigan alojamiento", añadió el cónsul.

"No me he ocupado del tema legal porque no tengo la información detallada al respecto. Me estoy ocupando de los heridos y fallecidos. Hay distintas versiones que no están confirmadas. La zona donde se produjo el accidente es montañosa, cercana al límite entre Chuquisaca y Tarija. Es camino de montaña, angosto, de curva y contracurva. Es común que se produzcan accidentes viales en este tipo de caminos", aseguró López Sanabria.

Y concluyó: "Estamos coordinando con el intendente Righi el traslado de los cuerpos hasta la frontera y de ahí la provincia de Mendoza llevaría los cuerpos hasta Lavalle".