Comienza el juicio contra el funcionario judicial acusado de abuso

Hoy a las 9 de la mañana comenzará en los tribunales de San Martín el juicio contra Lucas Fernández (30), el ex auxiliar del Poder Judicial del departamento de Santa Rosa imputado por el presunto abuso sexual con acceso carnal de dos chicas de 12 años con las que fue sorprendido a comienzos de año en la zona de El Carrizal.

El 24 de enero, Fernández fue sorprendido en su vehículo luego de que una pareja lo viera manteniendo relaciones con una de las niñas en el asiento trasero y llamara a la policía. Las pericias indicaron que las adolescentes habían consumido marihuana y cocaína, además de estar alcoholizadas al momento del hecho.

La fiscal de la causa será Valeria Bottini, quien estará acompañada por el jefe de fiscales Oscar Sívori. En tanto los defensores particulares serán Jorge Cantalejo y Juan Alberto Rosello, mientras que el tribunal colegiado que juzgará a Fernández estará conformado por Viviana Morici, Eduardo Orozco y Victoria Franano.

La defensa del imputado intentará desacreditar las pruebas en su contra y demostrar que Fernández no sabía que las niñas eran menores de edad y que no existió acceso carnal. El abogado defensor del imputado, Juan Rosello, sostuvo la inocencia de su defendido y aseguró que "no hubo acceso carnal". "Fue un encuentro casual, consentido, que duró un día y tuvo algunas particularidades que ya vamos a ir comentando", señaló el letrado.

Además, la defensa intentará demostrar que las huellas de violencia sexual que tenía una de las chicas abusadas son anteriores al hecho, ya que la niña había huido de su casa y se dedicaba a la prostitución.

Sin embargo, desde la Fiscalía creen que las pruebas en contra del judicial son muchas, en primer lugar porque ambas adolescentes confesaron que había una relación con el imputado, y que él las indujo a que consumieran estupefacientes antes del hecho.

"Fernández fue sorprendido in fraganti por personal policial. Estaba en el asiento trasero con una joven y en el delantero había otra joven. Ambas jóvenes son víctimas por el suministro agravado de estupefacientes y una de ellas es víctima del abuso sexual con acceso carnal. Arriesga una condena de entre 6 y 20 años de prisión", anticipó el jefe de fiscales Sívori.

Luego de ser detenido en El Carrizal, los investigadores encontraron gran cantidad de drogas en el departamento de Fernández, donde había tenido lugar la "fiesta" previa al hecho por el cual está acusado.