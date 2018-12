Apuñaló a su ex y se suicidó con el mismo cuchillo

Una mujer de 28 años fue asesinada de una puñalada en el pecho por su ex pareja, quien luego se suicidó con el mismo cuchillo en una casa de la localidad formoseña de El Espinillo, informaron fuentes policiales.



El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la Colonia Isla Azul, distante a unos 10 kilómetros aproximadamente de El Espinillo, donde fue encontrada muerta Sandra Espínola (28), mientras que su ex pareja Daniel Mendoza (24) fue hallado unas horas después en inmediaciones al Riacho El Porteño.



Uno de los investigadores dijo que el hombre se presentó en la casa de la ex mujer e ingresó con una excusa para luego atacarla con un cuchillo. Según las fuentes, el hombre asesinó a Espínola de una puñalada en el pecho, tras lo cual huyó.



Sin embargo, un llamado a la comisaría de El Espinillo alertó a los policías sobre lo sucedido por lo que varios efectivos se trasladaron al lugar y hallaron el cadáver de la mujer.



En ese marco se informó lo ocurrido al juez de Instrucción de Clorinda, Santos Gabriel Garzón, y se montó un operativo por el sector y zonas aledañas a fin de dar con el sospechoso y proceder a su detención.



Fuentes de la investigación aseguraron que un vecino alertó del hallazgo de un cuerpo en el Riacho El Porteño, el cual presentaba una herida cortante en el pecho. Los pesquisas identificaron al fallecido como Mendoza y remitieron el cadáver a la morgue para que sea sometido a una autopsia.