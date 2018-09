Apuñalaron a un intendente durante un festival

Un pequeño pueblo de Córdoba se vio convulsionado este domingo cuando el intendente fue apuñalado en medio de un festival. Daniel Constantino, jefe comunal de la localidad cordobesa de Marull, fue agredido por un vecino durante el Festival del Asado.

Después de recibir una puñalada, el intendente Constantino tuvo que ser atendido en medio del escenario. Finalmente, se comprobó que la herida había sido superficial y recibió tres puntos de sutura en un centro asistencial de la zona.

"A ese hombre yo lo conozco. Nos hemos criado juntos. Nunca esperé una agresión de esta magnitud. Para mí era algo normal que él me insultara o me intentara golpear. Está con tratamiento psicológico y puede ser que me diga algo, pero no imaginé esto", dijo Constantino.

En diálogo con Todo Noticias, Constantino sostuvo: "Tengo una costumbre de que todo el mundo baje del escenario y yo soy el último. Ahí, se me acerca y yo lo que hago es tratar de esquivarlo. Lo que menos pensé es que tenía una sevillana en la mano".

Y finalizó: "Adelante mío iba el intendente de otro pueblo, que también es médico, y le digo 'Me pegó acá'. Lo miró y me dijo 'No, tenés mancha de sangre'. Entonces, rápidamente me atendió ahí".