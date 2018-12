Abusos en Tupungato: la Iglesia se puso a disposición de la Justicia

El Arzobispado de Mendoza sacó un comunicado en el que reconoció la existencia de una denuncia contra dos monjes del Monasterio Cristo Orante de Tupungato, y adelantó que colaborará con la Justicia en la investigación.

En el texto, de un párrafo, el Arzobispado dirigido por el sacerdote Marcelo Colombo destacó que la denuncia fue realizada "por un mayor de edad". El denunciante, del que no trascendió la identidad, sería un joven aspirante a ingresar al sacerdocio.

El Arzobispado manifiesta en el comunicado "nuestra confianza en la justicia y nuestra disposición para colaborar con ella en cuanto haga falta para llegar a la verdad".

Además, dicen participar "del dolor que esta situación provoca en todos los comprendidos en ella". Los dos monjes fueron detenidos hoy en el monasterio.

También se realizó un allanamiento en el lugar, que habría sido el escenario de los abusos cometidos por los hombres contra el denunciante.

Esta mañana, la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual dijo en un comunicado que "por el momento no se brindará ninguna información judicial a fin de no entorpecer la investigación" y remarcó que no va a haber "información oficial de la causa".

Ubicado en Gualtallary, el monasterio tiene una impronta religiosa pero también turística, ya que por su arquitectura y paisaje es un sitio de interés para los visitantes que recorren las distintas atracciones del Valle de Uco.