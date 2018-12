Abuso: así actuaba el abogado denunciado por sus colegas

Ayer el Colegio de Abogados anunció que se constituirá en querellante contra Augusto Hernández Nazar, un letrado jubilado que acumula denuncias por acoso en su contra de parte de muchas jóvenes profesionales que pasaron un muy mal momento cuando asistieron a entrevistas laborales en su estudio jurídico de Ciudad.

En diálogo con MDZ, la titular del Colegio de Abogados, Andrea Disparte, señaló que el objetivo de la presentación es "acompañar a las abogadas que se animaron a denunciar para que no quede en la nada".

"Tomamos conocimiento de esto cuando varias abogadas jóvenes se presentaron en el colegio a retirar sus credenciales. Conversamos con ellas y nos contaron lo que habían vivido", explicó Disparte.

El accionar de Hernández Nazar consistía -según las denunciantes- en publicar en los principales diarios y portales de búsqueda laboral ofertas de trabajo en su estudio jurídico. En estos avisos pedía "chicas jóvenes y sin experiencia" y en algunos casos aclaraba que debían ser abogadas junior o estudiantes de abogacía.

"Las citaba de manera individual en un domicilio de calle Patricias Mendocinas y les tomaba una entrevista un tanto extraña que les hacía sospechar que no era una entrevista normal", indicó Disparte.

Y agregó: "Las mantenía durante varias horas en esa entrevista en la que les hacía hacer varias tareas, tomándoles prueba de sus habilidades. Se pasaban el día entero en su oficina y no las dejaba salir del lugar".

"Este tipo se presenta como que es amigo de Obama y de la gobernadora Vidal. Les hacía redactar cartas en inglés dirigidas al presidente de Estados Unidos y otras tareas insólitas. Trata de impresionar a las abogadas recién recibidas fabulando contactos y relaciones", añadió la titular del Colegio de Abogados.

"Averiguaba el teléfono particular de las chicas y comenzaba a llamarlas de manera insistente, a un nivel de acoso. Esto les generó un gran temor porque son jóvenes y recién están empezando. Son varias abogadas las que se han animado a denunciar, otras aún no se animan. Es un tema del que ya hemos advertido en los distintos grupos de abogados y en las universidades", completó Disparte.

Con respecto a si Hernández Nazar llegó a concretar los abusos, Disparte señaló que por ahora no les consta que eso haya sucedido. "Por lo que sabemos quedó más bien en un acoso psicológico y persecución. Si pasó algo más y no lo han querido revelar quedará en el ámbito privado de ellas", cerró la titular del Colegio de Abogados.

Testimonio en primera persona

María José Thomatis, productora de MDZ Radio, recordó que en 2015 asistió a una entrevista laboral en el estudio de Hernández Nazar y vivió un muy mal momento con el acusado.

"Vi el aviso en el diario en el que pedía secretarias jóvenes y sin experiencia para su estudio jurídico. Había varias chicas en el lobby y las fue echando hasta que nos quedamos solos", recordó Thomatis.

"Me tuvo varias horas redactando mails y otras tareas mientras me daba charla. En un momento se me acerca y me dice que él necesitaba una secretaria que sea más que su secretaria, que tenía que viajar con él y varias cosas más", continuó su relato la productora de MDZ Radio.

"Tuve mucho miedo por lo que podía pasar porque en ese lugar si gritaba no me iba a escuchar nadie. Le dije que me parecía que era un desubicado y me fui. Después me estuvo llamando durante varios días, pero no lo atendí. No sé si quería asegurarse de que no dijera nada o si quería seguir molestando", cerró Thomatis.