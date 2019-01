Aberrante: una mujer filmó la brutal paliza que le dio a su hijo

Una mujer grabó una brutal paliza que le propinó a su hijo de tres años en una vivienda situada en La Quiaca, Jujuy. Tras la viralización del video, la Justicia inició una investigación.

La acusada fue identificada como N.R. Martínez, a quien se la ve maltratando cruelmente a su hijo de 3 años mientras ella misma graba la terrible situación. El hecho habría ocurrido en mayo pero las imágenes se dieron a conocer este viernes.

En el video se escucha a la agresora cuestionarle al nene: "¿Vas a defender a esa gorda sucia? Con esa sucia se va, a vos no te quiere. A vos nadie te quiere. No me voy a tranquilizar porque es tu culpa".

Tras la viralización del video, el fiscal Gustavo Arraya inició una investigación de oficio y ordenó la intervención de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia.

Anoche un grupo de 30 personas se presentó en el domicilio de la mujer para escracharla, situación que fue controlada por la policía. La mujer declaró anoche que "estaba en estado de ebriedad y lo.hizo para llamar la atención del marido".