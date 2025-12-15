Despídete de las cucarachas para siempre en la cocina con vaselina: te contamos el sencillo paso a paso

Elimina las plagas de una sola vez y de la forma más económica. Una alternativa que no implica insecticidas que pueden ser peligrosos para tu salud.

Las cucarachas parecen insectos inofensivos pero cuando se infiltran en la cocina pueden ser un verdadero martirio. Actualmente existe una gran variedad de insecticidas para eliminarlas, pero a veces es perjudicial para la salud por la cantidad de químicos que se encuentran entre sus ingredientes.

Por eso te proponemos una alternativa natural, económica y que no pone en riesgo tu bienestar. Solo consiste en poner Vaselina en un recipiente de poca profundidad o en la tapa de un frasco junto a un cebo (pan, azúcar, harina o trozos de comida) que esté fresco para atraer a las cucarachas.

soñar cucarachas Un sueño perturbador. Foto: Fuente: Shutterstock La efectiva fórmula para deshacerte de las cucarachas. Archivo. ¿Cómo eliminar cucarachas? Para hacerlo solo necesitas poner una capa gruesa de vaselina alrededor del borde interior del recipiente, debe ser lo suficientemente espesa para que las cucarachas se queden atrapadas. En el centro coloca el cebo y deposita la trampa en una zona donde consideres que hay mayor cantidad de insectos.

Todas las mañanas revisa la trampa y si notas que hay cucarachas, puedes eliminarlas vertiendo el frasco en agua caliente con detergente. Espera unos minutos y vacía el contenido en tu inodoro. Luego arma la trampa de nuevo y déjala en el mismo lugar. El mismo cebo no será efectivo después de dos o tres días.