Una perrera descubre el significado de 15 tipos de ladrido

Estimados lectores, antes de meterme en el tema en cuestión, quería expresar mis sinceras disculpas por alejarme de las letras…

Como argumento para una posible disculpa, les diré que he estado estos últimos meses en Francia, mas precisamente en “Le Ranch Canin de la Roche Maurice”, un refugio para perros. Como no tenía un duro para hospedarme, decidí morderle el cuello a una francesa luego de cagar y mear por todo el parque Monceau. Finalmente, terminé acá para ahorrarme el hostel. Este lugar es maravilloso, aunque el personal de la perrera ofrece un muy mal servicio y el bufet es una cagada.

Para no perder mi tiempo dentro de “la jaula”, he estudiando en detalle a mis compañeros, sus conductas, sus patrones, incluso, he estado pensando como perro.

Olvidando lo traumático que es compartir cucha con el “Thor” (Pitbull de orejas cortadas, dicen que se ha criado en la perrera), esta experiencia ha sido enriquecedora para mi y porque no decirlo, para la raza humana.

Este can abofeteado por la vida, se transformó estos meses en mi guía espiritual y en un chamán que me enseñaría que para ser perro, hay que ser fuerte. El primer día, me movió la cola (o el muñón desagradable que queda de ella) y cuando le fui a hacer cariño me agarro la pierna, trabó sus potentes mandíbulas y me empezó a sacudir cual saco de mierda. Fué traumático, pero luego de los 22 puntos que me comí, aprendí la primer lección: nunca confíes en nadie.

Mi estadía en esa cárcel ya me recibía con una marca de por vida, una marca de para lo que todos fue una batalla épica contra el perro más pistola de todo el Le Ranch. Y con mi marca, llegó el respeto. Para entrar en la vida social de los perros hay que tener mucha paciencia y atravesar una serie de “pruebas” para ganarte la chapa de un verdadero choco. Conocer a un perro es extremadamente difícil, sobre todo si partimos por la premisa de que para hacerlo, tendremos que empezar por olerles el culo.

La información que les voy a revelar sobre el idioma de los perros no me ha llegado de arriba, el saber tiene su precio y en este caso, el precio ha sido tener que comerme el vómito del Tomi, para que Thor supiera si estaba fresco (Para los perros es como una milanesa a la napolitana), después de ese acto, el can me nombro MACHO ALFA del “Le Ranch Canin” o al menos eso entendí cuando me dijo: GUAF…. GUAF!

Bueno en fin, para no irnos por las incontables ramas y experiencias que he vivido en este estudio, vamos a revelar que es lo que dicen sus perros cada vez que ladran:

Recuerden usar estas herramientas cautelosamente, ya que los perros son seres organizados y saben todo acerca de nosotros, incluso cuando tu amiga viene con olor a concha

Guau!: Hola.

Guaguau! Choto.

Guau, grr, guau ¡Holaaaa! ¡Te extrañe! Che, perdoname pero cuando no estabas me angustié y te hice teta las medias nuevas.

Guau guau rrrr (8:30 AM) ¡Dale paja levantate que hay que ir a laburar! ¡ Después te levantas apurado y no me sacas a cagar, forro!

Guau grrrrrr guau! (8:40 AM) ¡Dale man! Estoy gritando como un choto al pedo, tengo al topo violandome desde las 7. Te juro que en 5 te vuelvo a cagar la alfombra…

Guau ¿Guau, guau? No sé quien es el perrito mas lindo del mundo, pero me lo preguntás desde que cagaba en la cajita. ¿Podés parar un par plis?

GRRRRR GUAF GUAF! (Mientras se persiguen la cola) ¡Pero que c*%@ es eso! ¿Porque me seguís? ¡¡PORQUEEEEEEEEEE!!

GuauuuAuu Auuuu guaf! (Cuando se ponen para que abras la puerta) Dale puto que tengo que ir a mear el árbol de en frente, esta zona no se cuida solo chabón.

GRRRRR (Cuando muerden la correa con la que lo paseas) ¡Sacame esta verga que me veo horrible, huy mirá! No, no, sacamela ya ¡Ahí hay una labradora!

GUAU GUAU GUAU! (Cuando llegas del laburo) Heeeeeee donde te metiste, mmmm, que rica estas, te chupo todo ¿Y esa piernita? ¿No se la habrá estado garchando otro no? Che no vayas a la pieza que te rompí un zapato nuevo, ¿Podés creer que el muy culiado me quiso matar?

GUAU GUAU GUAU! (Cuando corren un auto) ¡Raja de aca guachi! Te vamo a cortar una pata a vo, vo lo pisate al Chiquito loco, tas requivocado.

Guaf ñam ñam guaf! (Mientras comen) Podrías traerte unas sobras de asado, este cereal es la cara.

GRRRRR GUAF GUAF!! (Cuando le ladra a la visita)¡SACAME A ESTE CULIADO DE ACA! ¡Senti el olor a caniche que tiene, los odio, odio sus rulos de mierda… pfff, y tiene gato!

Guaf guaf…. guaf (Cuando corren por la pelota) ¡Pará sacado!¡No me la tirés forro! Es mía, para que me pedís que te la preste si la vas a tirar hippie de mierda.

Grr guauf guaf guaf! (Cuando le decís que lo vas a sacar a pasear) A pasear ¡Si claro!…A PASEAR LA LLEVAS A TU NOVIA CARTÓN, mucho Arístides, mucho Chacras y a mi me llevas al Parque Central de mierda, ya no queda ni lugar para mear.