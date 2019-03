“One hit Wonder” es como se denomina a esos grupos que pegaron uno (a lo sumo dos) hitazos, nos hicieron sentir sensaciones a rabiar (cantar, bailar, llorar, reír, dedicar, etc.) y luego desaparecieron en el olvido, muriendo en la cochina miseria, como estaban previos a pegar la volada.

La mayoría de los grupos “One hit Wonder” se han forrado de guita con una sola canción, ya que para ser considerados como tal tiene que pegar el hit a nivel mundial, no solamente en un país. Luego esta guita se evapora con el alcohol o se la esnifan cada uno de los integrantes. Por lo general estos grupos terminan peleados, con sus cuerpos matados y en pésimas condiciones, pero mientras duraron… ¡mamadera que la pasaron de lujo!

Se podría hacer un “Top Ten” rockero, copado, pulenta o como gusten, este busca ser un variadito, con todas aquellas canciones que bailamos, votamos en la radio o compramos en caset para escuchar. Les voy a dejar mi “Top ten de One Hit Wonders” de todos los tiempos, para los nostálgicos, los melancólicos, los bailarines y sobre todo, los comerciales:

Puesto Número 10: Europe – The Final Countdown (1986)

Los glametaleros suecos nos llenaron de música los oídos con uno de los rítmos más inolvidables de la historia de la música, pera después desaparecer en la oscura miseria. ¡Que manera de imaginarnos cosas con el tiruriruuuu tiru rit tutti!

Puesto Número 9: Right Said Fred – I´m Too Sexy (1992)

Este tema fue el hitazo de la banda británica creada en 1991 por los hermanos Richard Fairbrass y Fred Fairbrass. El nombre del grupo es tomado del nombre de una canción de Bernard Cribbins en 1962. La canción se burlaba de los modelitos de la época y el video es un golazo al humor y la ironía. ¿Quién no desfiló con esta canción en un 15 o casorio haciéndose el sensual?

Puesto Número 8: Kaoma – Chorando se foi (Lambada) (1989)

¡Mamadera si nos habremos puesto al palo con “el baile prohibido”! Así le pusieron a esta canción y la censuraron en varios países por pajera y sensual. Es imposible escucharla sin imaginarse un negro trabadísimo de pantalón de lino blanco y abdominales de roca zamarreando a una morochona (o rubia) ruluda y de cabellera extensa, con faldita cortita, cachete al aire, cintura de avispa, girando como poseída por el diablo más rico y sexy del mundo.

Puesto Número 7: Lou Bega – Mambo Nº5 (1999)

El coso este tiene ascendencia multicultural, se llama David Lubega, nació Alemania, su mama es italiana, su papa ugandés y pasó su infancia en Miami, pero lo mejor que hizo el mezcolanza este fue un excelente cover remixado del original “Mambo número5”de Pérez Prado. Se lleno de minas, de guita y se desapareció para siempre. Si habremos movido la cabecita al son de este tema ¡por favor!

Puesto Número 6: Tractor Amarillo – Zapato Veloz (1991)

¿Qué se puede decir de una banda que se llama así? Basta comentar que son gallegos, con eso se resume todo. Canción chatísima, chotísima, sin coreo digna ni nada, una basura al oído y al alma, pero… ¿a quien le calienta si a fin de cuentas la conocía absolutamente todo el mundo? No había fiesta donde no se ponía esta basura espantosa.

Puesto Número 5: Extreme – More than words (1990)

Si te querías levantar a una minita que le gustara el ingles, era imposible que no le dedicaras este tema. Quedabas como un winner, porque los yankis de “Extreme” eran rockeros, pelilargos, de jeanes rotos y guitarras, además de ser dos bobos. Con este tema deben estar nadando de guita aún.

Puesto Número 4: Mayonesa – Grupo chocolate (2000)

Pésima banda uruguaya que lo único que hizo fue romper todos los rankings del verano del 2000 con este espanto de canción. La coreografía daba vergüenza ajena, pero debemos reconocer que todos la bailamos, ebrios o sobrios, pero la bailamos en fin. Lo gracioso es que cuando se les acabó la plata sacaron “Gelatina” que era la misma mierda, pero con distinto olor. El cantito del principio es inolvidable.

Puesto Número 3: Las Ketchup – Aserejé (2002)

Este tema tenía tres cosas geniales, primero lo riquísimas que estaban las hermanas Lucia, Lola y Pilar (las gallegas que cantaban), segundo lo fácil que metían a un dealer de falopa en el medio y lo tercero los rumores sobre que el estribillo era diabólico y hacía alusiones a satán. El tema era una genialidad creativa de un comerciante de primer nivel, ahora de música… ni hablar. Aaaaa, la coreo estaba linda.

Puesto Número 2: Berlín – Take My Breath Away (1987)

¿Quién no la quiere poner al escuchar esta canción? La voz de Terri Nunn nos lleva a alucinar con camas, sábanas blancas, espaldas desnudas, sudor, gemidos y una larga y tendida noche de ponerla y ponerla. Además fue el sound track de la película “Top Gun”. Creo que es “el” tema para tener sexo.

Puesto Número 1: Macarena – Los del Río (1993)

Canción pedorra, vacía, sin contenido ni trabajo musical, pero… ¿Cómo no ser la número uno? Los Sevillanos (de Sevilla, España) Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones eran los que cantaban esta pegadiza canción y tuvieron la suerte (para ellos) de desperdigarla por todo el mundo. ¿Se acuerdan la coreo? Ideal para los patadura, los borrachos y los que soñaban con pegar minitas bailando.