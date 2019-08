Todo lo que tenes que saber de "The Legend Of Zelda"

Primero que nada les voy a contar un poco sobre la historia y el origen de esta gran saga del mundo de los video juegos; The Legend of Zelda (Zeruda no Dentsu) es creado por dos diseñadores japoneses, Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka.

El juego es, desde el primero al día de hoy, desarrollado exclusivamente por Nintendo. La historia (para no hacerla tan larga) se trata de un joven Hiliano llamado Link que al despertar de su cama, en cada juego, luego de varios momentos, descubre que es el elegido para salvar a la princesa Zelda de las garras del malvado Ganondorf. Para ello deberá atravesar una serie de desafíos, santuarios, puzzles, recuperar los signos de los 6 sabios y así poder adquirir el poder de la trifuerza y salvar a la princesa. A medida que uno juega cada uno de los títulos, se va familiarizando con lugares y personajes, cabe aclarar que cada vez que sale un juego de Zelda, si bien la historia es prácticamente el mismo objetivo, ninguno es correlativo excepto dos de ellos que se encuentran en la saga del héroe del tiempo y en la última entrega que sucede 100 años después de los sucesos del héroe del tiempo.

La idea y el sueño de Miyamoto siempre fue poder manejar un personaje que pudiese recorrer grandes zonas y que este cargado de elementos que hagan todo una aventura fantástica pero las consolas al principio eran muy limitadas en tecnología y esto no era posible, la versión de NES (Nintendo entertainment System) y SNES (Super Nintendo) fueron grandes precursores de muchos juegos de RPG y juegos muy distintos a lo que se conocía como los plataformas y juegos por puntaje, acá ya teníamos items, una historia solida y un avance progresivo no por capítulos o stage.

El primer juego de Zelda apareció en 1986 (The Legend of Zelda) y el ultimo a la fecha en el 2017 (The Legend of Zelda Breath of the Wild), para este año 2019 se espera la remake de The Legend of Zelda Link’s Awakening (originalmente para Gameboy) y ya está en desarrollo la segunda parte de Breath of the wild, es una saga que no para y tiene miles de fanáticos.

Evolución de Link y la princesa Zelda de 1986 al 2017:

[MISSING]binding.image.description

[MISSING]binding.image.description

[MISSING]binding.image.description

Estos son todos los títulos a la fecha:

The Legend of zelda 1986 (NES)

Zelda II The adventure of Link 1987 (NES)

The Legend of Zelda, Link to the Past 1991(SNES)

The Legend of Zelda Link’s Awakening 1993 (Original Gameboy)

The Legend of Zelda Ocarina of time 1998 (Nintendo 64)

The Legend of Zelda Majora’s Mask 2000 (Nintendo 64)

The Legend of Zelda Oracle of Ages 2001 (Gameboy color)

The Legend of Zelda Oracle of Seasons 2001 (Gameboy Color)

The Legend of Zelda The Four Swords 2002 (Gameboy advance)

The Legend of Zelda WindWaker 2002 (Gamecube)

The Legend of Zelda Minishcap 2004 (Gameboy Advance)

The Legend of Zelda Twilight Princess 2006 (Gamecube)

The Legend of Zelda Phantom Hourglass 2007 (Nintendo DS)

The Legend of Zelda Spirits tracks 2009 (Nintendo DS)

The Legend of Zelda Skyward Sword 2011 (Nintendo Wii)

The Legend of Zelda A Link betewen Worlds 2013 (Nintendo 3DS)

The Legend of Zelda Hyrule warriors 2014 (Wii U / Nintendo 3d / Switch)

The Legend of Zelda Breath of the wild 2017 (Wii U / Nintendo Switch)

Ahora vamos a (sólo) 4 juegos recomendados de la saga que si o si no te podes morir sin jugarlos cronológicamente:

1- The Legend of Zelda a Link to the past, año 1991 (Super Nintendo)

También conocido como Zelda III, fue lanzado en Japón el 21 de Noviembre de 1991 y en Norteamérica el 13 de Abril de 1992, es el único juego de Zelda lanzado para la Super Nintendo, se dice hoy en día que fue el mejor juego lanzado para esa consola y uno de los mejores juegos de Zelda a la fecha. El juego incluye muchas características que al día de hoy siguen vigentes en cada juego que ha salido, mundo de luz, oscuridad, santuarios, mazmorras, la espada maestra, el escudo Hiliano, el gancho (hook) y muchos personajes, también su música es muy clásica.

2- The Legend of Zelda Ocarina of time, año 1998 (Nintendo 64)

Este juego es un antes y un después en el mundo de los juegos de aventura, fue el primer Zelda en 3D, hasta el día de hoy, es considerado uno de los mejores juegos de aventura jamás creado, un juego que para la época, era increíble, no tenia en ningún momento tiempo de carga, el mapa era muy generoso, tenias muchísimas zonas por recorrer y muchísimos secretos, espada, gancho, arco, poderes mágicos, unos templos excelentes y lo mejor, la “Ocarina del tiempo”, con la música que ibas descubriendo a medida que avanzamos en el juego, nos podíamos tele transportar, llamar a nuestro caballo, consultar a Saria que nos tirara una ayuda, destrabar secretos con la canción de la trifuerza y muchas cosas más, esta tan buena la sensación de utilizar la ocarina, que te gustaría que todas las entregas tuviesen la ocarina para usarla. En esta entrega es la primera vez que vemos a nuestra compañera de viaje, Epona, el caballo de Link.

Epona hoy en día en un icono vital de la saga, solo aparece en las versiones 3D del juego, excepto en Windwaker, por otro lado tenemos otra compañera de viaje todo el tiempo que es un hada, llamada, Navy. Nos ayuda a descifrar cosas, te da pistas y tagea a los enemigos así los podes matar mejor, en esta entrega, también es la primera vez que se utilizaba un hada de compañía, según la leyenda, las hadas son compañeros de cada habitante Kokiri, Link cuando viaja en el tiempo y es adulto, se entera que él no es un Kokiri sino que un Hiliano y que el hada es una ayuda que le brinda el gran Árbol Deku que habita en las profundidades del bosque perdido.

Cabe destacar que los kokiri nunca crecen y nunca pueden salir del bosque de Kokiri. La única manera de viajar en el tiempo y ser adulto, es sacando la espada la maestra del pedestal que se encuentra en el templo del tiempo a las afueras del castillo de Hyrule. SI bien este juego es de 1998, en el año 2011 salió un remaster para la consola Nintendo 3D. Se ve excelente el juego.

3- The Legend of Zelda Majora’s Mask, año 2000 (Nintendo 64)

Al terminar la historia de la ocarina del tiempo, Link vuelve a ser pequeño y todo lo que logró en el futuro y su reconocimiento, solo quedó para él, al volver al pasado solo era el pequeño niño del bosque de kokiri, buscando pistas y tratando de averiguar cómo llegar al castillo donde estaba la princesa, al final la princesa se le aparece y le dice que tiene que irse lejos, lejos de Hyrule porque ya el destino había cambiado y el no tenía que estar en la región, su misión ya estaba completa. En Majora’s Mask, Link aparece pequeño junto a Epona, en el bosque perdido, divagando sin saber dónde ir, su compañera Navy tampoco está; Este juego es el único juego de Zelda, que no transcurre en Hyrule, luego de unos sucesos, Link pierde a Epona y se le aparece un personaje muy oscuro, tan oscuro como el mismo juego, un personaje que convierte a Link en un Deku, lo deja sin armas, sin nada y lo transporta a otro mundo llamado, Termina, hay muchísimos personajes idénticos a Ocarina pero como es otra dimensión, otro plano, todos tienen vidas distintas y nadie conoce a Link. Link ahora esta poseído hasta que encuentra a un vendedor de macaras y le quita la maldición, este vendedor muy oscuro también, está muy enojado y preocupado porque alguien le robó la máscara de Majora entonces aquí comienza la aventura, tenemos varios problemas, recuperar la máscara de Majora, por otro lado una luna gigante esta por caer en Termina y solo quedan tres días, entonces tenemos tres días para solucionar cada uno de los problemas en el juego, como pasa rápido y nunca llegamos, todavía tenemos la ocarina del tiempo y podemos volver al primer día siempre y seguir destrabando situaciones, el juego en si es bastante difícil y exigente pero es uno de los mejores, cada historia, secreto y demás, lo hacen un juego único de la saga, vas recolectando distintas mascaras hasta poder conseguir la mejor que es la máscara de la deidad, Link con esa mascara es prácticamente invendible, pero requiere un esfuerzo para obtenerla. Si bien es un juego difícil y el más oscuro en lo que lo representa, en mi opinión, es una obra de arte única en su versión. También salió en el año 2015 el remaster para la Nintendo 3D.

4- The Legend of Zelda Breath of the wild, año 2017 (Wii U / Nintendo Switch)

Si hay un juego que lo tiene “todo”, es este Zelda, este juego es perfecto, es finalmente el sueño cumplido de Shigeru Miyamoto QEPD, un mapa inmenso de Hyrule que podes recorrer donde quieras, cuando quieras y como puedas, el juego directamente es libre a tu imaginación, la manera de transportarse, la manera de matar enemigos, resolver puzzles, todo lo podes resolver con los elementos que dispones y usando la imaginación.

Podes navegar en balsa, usar caballos, planear con una parabela, usar tu escudo para bajar por las colinas surfeando, tiene una cantidad de armas distintas y poderosas increíbles, como también escudos y arcos, no hay espacios en blanco donde sientas que es relleno, al contrario siempre hay algo que investigar, recorrer, siempre hay algo para hacer, es impresionante el laburo realizado en este título. En esta historia, Link se despierta luego de 100 años de un cataclismo que sucedió en la tierra de Hyrule, vuelve Ganon con un poder increíble y hay que destruirlo con la ayuda de los campeones que están por el momento bajo el dominio de las bestias divinas. En este juego te podes cocinar, hacer elixires, las armas se agotan pero hay miles, obviamente tenemos la posibilidad de obtener la legendaria Master Sword y el reconocido escudo Hiliano. Es una experiencia que si o si hay que jugarla, un juego muy recomendado.