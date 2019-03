Sanjuanino tira piedra, le sacan papel y pierde

Esta es la historia de Carlos Camacho (29 años de edad) un joven de la localidad de Chimbas. Era conocido como “el carloncho de la gente”, se hizo popular por salir en un canal deportivo de la región, postulando el cachipum para los juegos olímpicos.

El 8 de marzo del año corriente, se celebro un encuentro más del torneo de Cachipum, que reúne a mas de 7 jóvenes sanjuaninos figuras en la disciplina. Con más de 13 asistentes, el evento se celebro con total normalidad. Tras la final más larga registrada en la historia (casi 5 horas sacando piedra ambos participantes), uno de los participantes cambió su elección y lo “envolvió” con el papel de la derrota.

Pero, ¿Quién es Carlos? Conozcamoslo un poco más con esta nota:

“El cachipum requiere de mucho entrenamiento, si multiplicas 3×3 tenes 9 posibles resultados” declaraba muy seguro el joven en nuestra redacción.

¿Cómo descubre uno que es bueno en la disciplina?

– Bueno es un arte muy practicado en los primero años de primaria, llegamos a épocas extremas en las que definíamos a quien le tocaba tirarle el borrador a la profe con este método.

¿ Sentís adrenalina cuando jugás?

– Siento mucha adrenalina. Son decisiones de un segundo y hay mucho nivel en San Juan, los gobernantes y los porteños no lo quieren ver.

¿Qué pensás de quienes lo practican para definir el conductor asignado?

– Yo creo que es un insulto al deporte. Para estar a tono yo me levanto todos los días a las 7 de la mañana, con un desayuno proteico y salgo a correr hasta la circumbalación para mantenerme despejado para tomar decisiones rápidas.

¿Qué pasó en la final?

Y acá en san juan nacemos con la piedra bajo el brazo básicamente, jeje. Uno practica todos los días tirandole piedras a los perros que se comen la basura, colectivos de equipos mendocinos, pericotes, gente, la policia, etc.

Cuando llegó el momento de la final no lo pude evitar y saque piedra compulsivamente, mi psiquiatra deportiva me comentó que a veces reaccionamos así como mecanismo de defensa, y que es lógico que hiciera lo primero que se me venía a la mente.

Estuvimos hablando con grandes figuras del “parejo desparejo” y dicen que el cachipum apesta ¿Que pensás de su juego?

– Yo creo que es un juego muy básico, tenés solo 2 opciones y como te dije muy seguro antes, en el cachipum tenemos nueve.

Sobre el final de esta entrevista, Carlos nos comentó que el año que viene buscará llegar a la final den uevo y aprender de sus errores, un ejemplo que hoy en día lo hace sentir un campeón.