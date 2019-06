Receta para un buen polvito gasolero

¿Así que te agarró la peste? Loco, te das cuenta de cómo está todo y para colmo de males no la pones. Te queres echar un buen impalpable con la susodicha y todo te cuesta el triple.

Súmale: Pilotín, Gelcitos, un Perfumito, algo de escabio para el momento, una buena música y un entorno que invite a la batalla.

Todo esto hace que te den más ganas de entrar derechito y cabeza agacha al convento, que de ir a realizar el tramitón. Es por eso que en esta (la próxima te cobro $150,00 más IVA) te voy a dar una mano para que vayas y eches mas polvareda que el changarin que me descarga las bolsas de cal.

Forros (O profilácticos si sos fifí)

Los famosos globitos vienen en distintas gamas y variedades. Desde los anatómicos, finos, ultra finos, texturados, saborizados, con termostato variable, etc. Y una cantidad de marcas que ni te cuento. Lo que vas a hacer es más que fácil: Te vas al centro de salud y les pedís un puñadito de condones. Gratarola locon. ¿Los queres saborizados? ¡No Problem! Te preparas mansa ensalada de frutas y los dejas macerar unas horas. ¿Te pintan Texturados? Te pasas una ortiga por el indio y te salen unas ronchas que te hacen el manso efecto de jonpi bruton. GARANTIZADO.

Gelcitos

Siempre vienen bien para el arranque, y simplifican muchas cuestiones a la hora de un rapidito. También tenemos gente a la que le gusta porque si, y quieren estar embadurnados como chanchos en el chiquero. ¿Cuál es la solución? Te preparas un almíbar bien espeso con azúcar, ¡eeeeeee! ¡Jajaja! no hay que ser tan rata. Te vas al kiosco, y le decís: Don Cosme, ¿tiene las mielcitas o champucitos que comía cuando niño? Y le compras una buena tirita. ¡Queda zarpado! Y vienen de varios sabores. También tenes una alternativa al Gel, La del choco rabioso. ¿Esa no te la Sabias? Bueno, es bastante fácil, te vas a la farmacia y te compras un sobrecito de Refresquina o Magnesia Loro. Bueno, no es la mejor idea.

Perfumeishon

No me digas que te olvidaste de encargarle el Attraction a tu amiga revendedora de Avon. Que garrón francesito. Acá la cosa es más o menos así, te vas al chino del barrio, a hacer las compras, siempre unos minutos antes de ir a hacer la empastinada. Haces todas las compras para tirar la semana (sabemos que va a ser el mes entero) mientras tanto hacé tiempo y vigilá que el chino no te tenga fichado, tardate cuanto más puedas, y al final te vas a la góndola de los perfumes y desodorantes. Te hechas cinco veces el primero que agarres, pero no rápido porque vas a ser hábil garroneador y el chino te va a sacar cagando al compás de ¡Tarao Eh! ¡Puto! y ¡Feo! (Por más que lo sepas te lo va a recordar si te agarra) Recordá pasear por todos los pasillos haciéndote el reverendísimo pelotudo. Bien al final te hechas la fragancia y dejas el perfume en cuestión en algún lado.

El Escabio

Para mi es lo mejor de la chanchada, empezar tomando, hacer tomando, y finalizar tomando. Acá vamos a tener que tomar en cuenta los gustos de cada uno. Puede ser un Vino, un Champagne, un Tetrabrik, o alguna bebida blanca. Reza que no le guste a la damisela el Jaggermeister o cagaste mal. Por lo general siempre se suele tomar el Champagne. ¿Pero cómo hacemos? ¡Eso sale re Carola! ¡Tranqui papein! Te pegas una vuelta por algún lugar de tu barrio que tenga salón de eventos, o algún lugar donde hubo farra hace poco, te juntas algunas botellas de esas bien conchetas, las llenas con un vino blanco bien barato (si es del suelto mejor) le echas un chorrito apenas de Pritty limón, una cucharadita de bicarbonato, y un chorro de soda del sodero que le deja los sifones a tu vecino. Después me contas que Nicolás Feuillate te tomaste.

Una buena Tonada

No se te vaya a ocurrir poner los Chalchaleros, Tonada es una forma de decir, machirulo. Yo sinceramente soy malísimo a la hora de ambientar musicalmente la ocasión, así que de gustos no voy a hablar, ya que yo la pongo con una de Asspera bien al palo, una que habla de un flaco que necesita una mujer promiscua que le mueva bien los cajones, o una que dice que los trabucos succionan mejor. Primera vez que me entero que un arma succiona. Bueno, vamos a hablar del sonido acá, pedile a un amigo que te preste aunque sea un grabador Ranser, le conectas el auxiliar, y te buscas un buen compilado de música en You Tube que sea bien romántica para vos, vale todo, no te hagas drama, conozco una pareja que pone Piñón Fijo así que dale Tranqui. Si se te mezcla una publicidad del AFIP invitando a blanquear capitales o un discurso sobre aumentos en las tarifas, mándale fruta, bien Hardcore.

El lugar

Acá conmigo no cuentes, vinieron mis parientes de visita y los muy junagran cuca se quedan todo el mes. Pero vos necesitas una locación urgente, movete cuanto puedas, siempre tenemos algún amigo que se va de viaje con la familia y necesita de alguien que le cuide la casa y alimente al choco. Si los muy forros no se van a ningún lado, la solución está al alcance de un apretón de cachetes, media hora con mates y bizcochitos caseros y la historia de cómo Doña Porota se quebró la cadera. ¡La Abuela Hermano! Siiiiiiii! Y como todos tenemos una abuela timbera que se gasta algún que otro cobro se jubilación en un Bingo. Te buscas un Té Bingo, le compras una Tarjeta por 20 Ilusiones (O florcitas, depende el barrio) y la mandas en el bondi. Mientrasmás alejada y de mayor duración sea el evento es mejor para vos, no te olvides de eso. Fuera la Nona, pelada la gallina. Prendes un sahumerio de esos que venden en la plaza independencia a valor de tu voluntad (Dale 25 centavos y asunto arreglado) y te traes a tu presa para una Jornada a todo culo. Hoy la depositas como en el Hyatt. Hecho un Comandante Richard Fort.