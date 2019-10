¡Quiero un MendoExit!

Pasaron las elecciones acá en Mendoza, ya elegimos gobernador, y por suerte, los mendocinos hacemos buenas elecciones. Algo que me llena de orgullo es pertenecer a una población con dos dedos de frente que no vota cagadas ni falsas promesas como los imbéciles de Chubut y todas esas provincias con nombres feos.

A partir de la hermosa decisión que tomó el 52% de la gente, es hora de que hagamos un Brexit local, también llamado “MendoExit”, para liberarnos de las malas elecciones que hace el resto del país.

Quedó demostrado que Mendoza da para más, por los recursos que posee y genera, pero, sobre todo, por nosotros, su gente, los gorilitas que hacemos de esta provincia algo grande y próspero, porque somos superiores en todo sentido, ya que tenemos montañas, vino, paisajes hermosos, tenemos mucha oferta gastronómica porque hacemos mansos asados, empanadas, sopaipillas, tortitas, etc. Básicamente todo lo que hacemos, lo hacemos bien.

Y como hacemos todo muy bien, tenemos la provincia que nos merecemos, libre de cortes, piquetes, con maestros que no hacen paro, un código de convivencia de la puta madre, espacios públicos renovados, municipios sustentables y muchas cosas más.

El MendoExit es el brexit nuestro, es independizarnos de las malas decisiones que toma el resto del país y nos perjudican a nosotros, somos muy perfectos como para vivir en el mismo territorio nacional que San Juan, y no por lo sanjua, sino por el deforestado mental de Gioja, que salió a tildarnos despectivamente de “gorila” mientras le intoxicó el agua a todo San Juan y se llenó los bolsillos de guita con la Barric. O sea, deberíamos armar un muro para evitar que rompan con nuestro linaje, o por lo menos ese mierda sea declarado persona no grata en el país. Imaginen si nos independizamos, hacemos un muro al estilo Trump para no tener que fumarnos a los tirapiedras que aplauden a este mafia.

Otra de las ventajas del MendoExit es lograr el famoso “Plan Canje”, que consiste en mandar a un peronista, zurdo o kirchnerista a vivir al Mordor Bonaerense, también llamado Conurbano, y traer gente gorila a nuestra provincia para que todos vivamos en armonía, ellos haciendo caca en un balde y comiendo choripanes, y nosotros con progreso económico, libre mercado, una ciudad limpia, con obras y gente trabajadora que no vive del Estado.

Seríamos un país de puta madre, imagínense crear alianzas con Córdoba, hacemos una conexión entre ambas provincias y terminamos negociando vino por fernet, montañas por sierras, cordobeses lindos por nosotras, que somos unas pibas hermosas. Los mendocinos hacemos todo tan bien que hasta los porteños nos halagan, para que los que se creen el ombligo del país nos terminen tirando flores es porque somos unos capos, de paso al independizarnos, nos liberamos de esos giles egocéntricos que no sirven para mierda, solo para hablar en modo cheto. Acá tenemos nuestro dialecto, nuestro vocablo, somos MANSOS.

El MendoExit es el plan perfecto, total, tenemos un gobernador electo fachero con excelente gestión en ciudad, que sucede a un gobernador inteligente con excelente gestión en la provincia, porque Cornejo se la bancó loco, después de 8 años de inútiles como Paco Perez o Celso Jaque, la provincia quedó como para ser un país posta.

Somos los montañeses que no pudieron adoctrinar con mentiras peronistas, somos los conservas que logramos lo que nos proponemos, somos los gorilitas que tienen la mejor constitución del país que garantiza la alternancia y que ningún sorete puede comprar con falsas promesas. Somos los que le dijimos que NO al populismo desfachatado, a la mafia, a los negociados, al “roba pero hace”, a la coima, al vueltito, a la Cámpora, a la soberbia montonera de delincuentes que usan en sus discursos “al pueblo” y “al pobre” y son ellos mismos una fábrica de pobres que los eterniza en el poder. A todo eso le dijimos que no, que se vayan, que no queremos ese modelo de mierda de país.

Somos mendocinos, somos los mejores, somos los que cantamos tonada cuando nos empedamos con vino y los que nos vemos en la calle, pero no nos saludamos hasta que nos vemos en un boliche y nos abrazamos cantando en pedo.

Y como somos los mejores, necesitamos ser independientes.

Quiero un #MendoExit.