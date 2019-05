¿Querés saber que puta quieren los hombres?

GARCHAR Y COMER. Así que cuando no tengan el pitilín parado tenemos que hacerle mates con bizcochitos.

¡¿Cómo que es muy corta esta la nota?!

Okey, le voy a poner un poco más de onda. Antes que nada les comento que en mi próximo libro: “Los hombres son de Marte, las mujeres de Venus y los Caballeros de la Quema”. Explico cómo hacer un bizcochuelo con cianuro y darle del comer al macho alfa sin que se dé cuenta, así muere y quedan todas sus corbatas para nosotras, lo que nos va a facilitar la tarea de sacar a pasear al perro si no tenemos correa.

Empecemos a desarrollar algunos puntos significativos a ver si llegamos a alguna conclusión. Se me ocurrió hacer la contracara de la nota: ¿Que puta quieren las mujeres? suponiendo que es lo que quiere esta raza tan especial de seres homínidos garchus erectus que son los hombres. Mi punto de vista me dice que quieren lo siguiente (ojo, PARA MI, no vengan después a decirme que no son todos iguales, ya lo sé, sino me hubiera casado con mi viejo):

Que seamos femeninas, tengamos buen humor, seamos optimistas, inteligentes y hermosas: les comento que esos cinco adjetivos en “una sola” mujer no existe, o sea: o somos bonitas, o somos inteligentes, los dos casos no se han dado en la historia de la humanidad. Imaginen una mina linda, inteligente, que te cagués de risa con ella, que sea todo positivo y que para colmo sea femenina. No existiría porque ya la hubiera buscado como novia para mí.

Tener todo el tiempo el control remoto en la mano: Si no lo tienen en la mano son capaces de quedarse viendo ZAP con Marcelo Polino, Crónica TV que está titulando la última noticia: “Hombre falopeado disfrazado de JJ Lopez se tiro al vacio sin paracaídas”, Más amor que Frenesí en la tv venezolana porque les da paja levantarse y buscarlo. Lo que más les calienta en la cama es que se les pierda. Y si se cansan de tenerlo en la mano, se lo apoyan en el pito cosa que cuando lo agarremos nosotras tenga olor a ricota, basta, ya tarta de ricota comidos la semana pasada, cambiemos el menú. En la variedad está el gusto.

Que los hagamos sentir como Superman: ¿El señorito cambió el foco que se había quemado? Respuesta de agradecimiento:

– Gracias mi amor, sin tu colaboración y la de la banqueta que te ayudo a alcanzar el porta focos, porque sos bastante petiso, no hubiera podido ser tan feliz en lo que resta de mi vida.

¿Te coló los fideos? Respuesta de agradecimiento:

– ¿Porqué no me colas los dedos también, gordi?, gracias mi rey, la verdad que si no lo hubieras colado hubiéramos tomado sopa, lo podrías hacer más seguido, no te van a salir pelos en las palmas de la mano si me ayudas, hijo de mil putas.

Que seamos unas putas en la cama y unas señoritas en la mesa: Lo primero te lo re hago (hola pá, sé que me estás leyendo, es mentira, yo no hago esas cochinadas, te amo), pero lo segundo, que se yo….Salís de la encamarte con tu chongo y después de oír que te diga “Quién pudiera ser asfalto, para rellenarte el bache”; y vos seguirle el juego, no me dá para sentarme de piernas cruzadas en la mesa y hacerme la Maxima Zorrajeta. A mi dame un chori con Terma Light y después de comer te largo 5 eructos al hilo.

Que los tratemos como niños de 5 años cuando se enferman: Les da un resfrió y se encaman una semana como si tuvieran gripe aviar en comorbilidad con tuberculosis activa. Se toman un parecetamol cada 4 horas y 6 tes vick vaporub forte sabor limón solo porque les corre una gotita de moco de la nariz, la cual dicen que es solo agua. Tómensela si es solo agua.

Que nos riamos de sus chistes: Cualquiera sea su target, chiste malo o chiste bueno.

1

– ¿Qué come rocas y vuela? – Un come rocas volador

– ¿En qué se parece un elefante a una hormiga? – ¿En qué? – En que los dos empiezan con H. – ??? – El elefante se llama Homero Anastasio Gomez.

Paraaaaa un pocoooo, JORGE CORONA DE LA VIDA, CACHO GARAY DEL PRIMER MUNDO, FLACO PAILOS NOMINADO PARA EL OSCAR. AFLOJALE AL CHISTÓMETRO QUE ME HAGO CACA DE LA RISA.

Les llegamos a decir eso y nos van a amar para toda la vida, por más que engordemos o no se las chupemos hasta que les salga jugo citric del pito.

Que seamos maduras emocionalmente: Okey, pero estaría genial que esto sea equitativo, pedimos igualdad en este punto, si yo no me largo a llorar con Los Puentes de Madison, ustedes tampoco lo hagan. Si se nos muere el perro voy a llorar, pero traten de no hacerlo ustedes como si se hubiera muerto Maradona o el carnicero que les provee las mollejas para el asado de los domingos.

Chicos, madurar emocionalmente es darte cuenta que tenés miedo de masticar un Butter Toffie y quedarte sin medio comedor; cuando preferís mas papas fritas y menos tazos en el paquete; cuando se dan cuenta que no pueden chupársela ustedes solos. Y así…

Piden madurés y conozco a bastantes de ustedes que tiene grupos en Whatsapp: 20% de las conversaciones hablando de minas, 20% de fútbol, 20% videos de putas y 40% fotos de la caca que hacen.

A algunas NO nos gustan las películas de acción y el fútbol con el mismo fanatismo que a ustedes: Tenemos que comernos Tigre -Colón, River – Atlético Rafaela, Velez – All Boys, Arsenalgas -Real Madriguera, Real Coholicos – Los Corraleros del mayagol.

Y tenemos que hacer maratón de películas un domingo en la tarde: Hombres de negro 1, 2 y 3, Rocky 1, 2, 3, 4, 5; Agente 007 contra el Dr. No, El mañana nunca muere; El mundo nunca es suficiente, y la puta madre que los re mil pario.

Basta, ¡dejen de hacerse rogar chicos!

les va a crecer una concha con dientes

Estas películas me han servido para algo, les enseño: EL GANCHO: Adquieran la postura de guardia básica en el boxeo con las rodillas ligeramente flexionadas. Empiece con sus brazos en la posición de la pirámide, tire un brazo, ligeramente, hacia abajo y descargue el golpe recto de abajo a arriba en el Slam Man. Para maximizar la potencia del movimiento, el hombro y la cadera del lado que golpea deben descender ligeramente con el fin de aumentar al máximo la propulsión hacia arriba cuando se lanza el golpe. Todo esto hago para alzar una cuchara cuando se me cae al piso.

Basta dejen de hacerse rogar chicos que les va a crecer una concha con dientes. Quiero igualdad de géneros, quiero que todos los hombres apoyen el pito en la tapa del inodoro fría cuando vayan a mear.

Los masculinos, la letra de Gangnam Style, las calzas tornasoladas y otras cosas que no entiendo y no voy a entender nunca.

No llegué a ninguna conclusión, ¿no?

Hombres. Rompiéndonos el corazón desde la creación de la tierra.

Ya sé cuál podría ser la conclusión: No podríamos vivir sin ustedes, pagamos cualquier precio por mirarlos a los ojos, esos ojos que son los únicos que saben hablar. Bésennos hasta que nuestros labios tengan sus nombres.