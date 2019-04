¿Qué pensas que pasaría si tuviésemos vida eterna?

Un día te despertas como siempre, a la hora de siempre, te preparás para ir al trabajo y salís puntual. La calle está igual, las veredas iguales, el mismo sol y la misma pereza. Subis al colectivo, los desconocidos de siempre te acompañan. Llegas a tu trabajo y todo está como ayer, mismos problemas, mismos dolores de cabeza. Almorzás algo parado en el centro mirando el tele viejo del barcito en el que estás. Noticia bizarra del día: “raro record: llevamos 24hs sin un muerto”. Te reís… ¡cómo se nota que hoy no pasó nada en Mendoza!, el noticiero local ya se parece a Crónica.

La siesta pasa lento, pero por suerte no tenes más trabajo que el habitual, así que te desocupas a la tarde. Volves a tu casa, junto a caras parecidas, en vez de pereza ves agotamiento. Llegas a tu casa, el atardecer te encuentra preparándote una media tarde tardía. Nada nuevo, nada raro, nada extraño. Prendes el tele y observas algo raro… no está la programación habitual, sino un noticiero de último momento… la noticia reza “conmoción mundial, no se han enunciado defunciones por muerte natural en los últimos dos días”. Todos los canales hablan de lo mismo.

En Centroamérica se congrega la gente en los templos Mayas para adorar el sol, los religiosos comienzan a hablar del fin del mundo o de la llegada del mesías. Los escépticos hablan de un virus, los políticos de una jugarreta del imperialismo, la gente entra en incertidumbre.

Esa noche te quedas despierto hasta tarde, en todo el mundo se registran muertes por asesinato o accidente, pero nada sobre muerte natural. No hay más muertos, cero, ninguno, nada, nadie… se comienza a correr el rumor de “vida eterna”.

Al otro día te levantas y prendes el tele, sigue la misma conmoción y la misma noticia, llevamos casi tres días sin registrar muertes en el mundo… definitivamente algo extraño está sucediendo. Te vas al trabajo pero en el micro las caras de los mismos de siempre no son las mismas de siempre. Algo raro se denota en sus ojos, en su mueca, la misma rareza que porta tu mirada y tu semblante. Algo está pasando, algo está mal, todos hablan de eso.

Luego de una semana, la noticia sigue siendo la misma, hay caos en algunos países, cientos de debates se han abierto, las redes sociales y los foros virtuales estallan en teorías y conspiraciones, científicos del mundo pasan horas y horas estudiando e investigando sobre el extraño suceso, los sociólogos están desesperados, un anciano cumple 120 años en China… definitivamente algo está pasando con la vida, o mejor dicho… con la muerte.

Al cabo de un mes los rumores son inminentes y ya se acepta la extraña teoría de poseer vida eterna. En todo el mundo no se ha registrado una sola defunción de muerte por causas naturales. La vida sigue pasando igual, la gente sigue idéntica, los bebes crecen y los ancianos envejecen, pero nadie muere. Cientos de miles de teorías se han abierto, el desconcierto es total, la comunicad científica discute sobre enfermedades y consecuencias, los políticos sobre economía y planificación, la iglesia aconseja ser precavido en las relaciones, los socialistas embaten contra el imperialismo haciendo alusión a guerras mundiales por la posesión de recursos escasos, estos inician actividades militares más agitadas que las de costumbre, la tierra late preocupada, pero nadie sabe a ciencia cierta que está pasando, que va a pasar y que va a ser del mundo tal como lo conocemos.

Nadie sabe si es momentáneo o eterno, nadie sabe si envejeceremos hasta la eternidad o nos quedaremos en un estado, nadie sabe que va a suceder con el concepto de vida tal como lo conocemos, nadie puede proyectar a más de un año si este cambio fuese definitivo, nadie sabe nada, nadie se anima a planificar, nadie se anima a hablar a ciencia cierta.

¿Y vos? ¿Qué pensas que pasaría? ¿Que haces?