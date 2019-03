¿Qué decimos las mujeres este día y cada día?

Este día puede ser un día común en la vida de muchos, pero para nosotras NO. Me gusta ver a las pibas cuando cantan en las marchas, cuando le gritan al macho que las acosa, cuando lloran porque estamos cada vez más cerca de que el aborto sea ley, cuando se enfrentan a sus miedos y suben al vórtice del amor propio.

Porque nosotras, las que hoy marchamos, estamos precedidas por todas las que marcharon antes, porque siempre nos han querido sumisas, pero ya no más, ahora queremos ver a todas las mujeres unidas, ya no vernos competencia, si no como compañeras. Mientras que no podamos salir tranquilas a la calle, mientras que los machos nos sigan matando, mientras el aborto siga siendo clandestino y mientras que la iglesia siga mandando en los cuerpos de las personas, nosotras seguiremos marchando.

Son más de 50 femicidios lo que va del año, no estamos completas, pero ellas están presentes, porque mientras no las olvidemos, seguirán estando en nuestros corazones, presentes en la bronca con la que salimos a luchar, en la lágrima que se nos pianta cuando abrazamos a una compañera, presentes, ¡sí presentes!, aunque nos las arrebataron, nosotras las hicimos bandera. Por las que no están, las que estamos y las que vendrán... por la lucha y los ideales es que decimos:

No somos pacíficas, siempre nos quieren sumisas.

No buscamos la paz, buscamos visibilizarnos.

No importan nuestras tetas, no sexualizamos nuestros cuerpos.

No queremos esperar, son muchas muertas.

No somos individualistas, estamos en manada.

No queremos violadores, queremos aborto legal seguro y gratuito.

No queremos maternidad impuesta, queremos decidir.

La tierra tiembla con cada mujer que se empodera, con las que abren los ojos y ven la realidad, con las que buscamos el amor en la lucha, y dejamos de tener miedo. Piba, mujer... no te sientas culpable por las reglas impuestas de la sociedad. Buscá tu amor propio y armate de valor, porque acá estamos todas esperándote, acompañándote.

No queremos flores y cartas, no queremos felicitaciones cuando es un día de lucha, un día en que recordamos a nuestras muertas, a nuestras trabajadoras... queremos que dejen de violarnos y matarnos por solo ser mujeres, queremos que las mujeres trabajadoras puedan trabajar sin ser acosadas ni violentadas con un sueldo menor al varón que hace el mismo laburo, queremos que se generen trabajos para las madres y que no las echen porque se les enfermo su hijx, queremos que dejen de invisibilizarnos, queremos que dejen de manipularnos y violentarnos. Por eso y por muchos motivos mas es que ¡ahora que estamos juntas, y ahora que si nos ven! ¡abajo el patriarcado!

¡Se va a caer!